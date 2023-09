Rácz Regina a Magyar Levegősportok Szövetsége által rendezett versenyen szerzett kvalifikációt erre a rangos eseményre. Egy másik békéscsabai lány, Bácskay Adél a junior B silk profi kategóriában kvalifikált, de egyéb okok miatt nem tudta vállalni ezt a versenyt.

– A pódiumedzésen összeraktuk a magyar csapat bevonulását és letettük az esküt. A versenyt Forliban rendezték, én pénteken délelőtt szerepeltem – számolt be a versenyről a békéscsabai légtornász. – Eléggé izgultam előtte, elvégre mégiscsak egy világbajnokságról volt szó, de végül sikeresen bemutattam a gyakorlatomat, csak egy kisebb rontásom volt. Nagyon jó volt hallani a közönség tapsát egy-egy rizikósabb elememnél. A pontszámom miatt egy kicsit csalódott voltam, ugyanis többre számítottam, de boldog vagyok, hogy sikerült negyedik helyezést elérnem – mondta, akinek a versenyzés előtt még egy kis kikapcsolódásra is volt ideje.

– Jóval a verseny előtt, már hétfőn megérkeztem repülővel Riminibe, így volt időm pihenni is előtte. Várost néztem, rengeteg pizzát ettem, fürödtem az Adriai-tengerben és még a part melletti óriáskerékre is felültem.

Felkészítője, Varró Renáta ehhez a következőket fűzte hozzá:

– Ez a verseny a nem olimpiai sportok – mégis kicsit – „olimpiája” és világbajnoksága is volt. Személy szerint nagyon büszke vagyok Regire, mert gyönyörű gyakorlatot mutatott be egy nagyon erős nemzetközi mezőnyben. Jövőre profi kategóriában fog versenyezni, emiatt már most elkezdtük tanulni az új, nehezebb elemeket.