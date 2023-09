A balszélső Szondi Zsófia két góljával kezdődött a két még pont nélküli csapat péntek esti székesfehérvári találkozója. Három egyes csabai vezetésnél a volt békéscsabai tréner, Horváth Roland azonnal időt is kért. A 9. percre aztán ledolgozta kétgólos hátrányát a Fejér vármegyei alakulat. A vezetést ugyanakkor nem tudta átvenni, mert – a szélen Szondi Zsófia nagyon aktív és ami fontos, gólerős volt. A félidő utolsó harmadánál aztán Giricz Laura góljával már a meccs során először háromra, majd négyre nőtt a két gárda közötti differencia. A 24. percben 13–10-es csabai vezetésnél Rác Sándor is kikérte az idejét, akinek vélhetően az nem tetszett, hogy támadásban azért a kelleténél nagyobb hibaszázalékkal játszott együttese és a védekezésbe is be-becsúsztak rontások. A kapusteljesítményre azonban nem lehetett panasza, hiszen Pásztor Bettina már a sokadik védését mutatta be. A beálló Giricz Laura pedig a góllövés területén igyekezett felzárkózni az átlövők mögé és így csapata a szünetig meg tudta őrizni 4 gólos előnyét.

A 2. félidő hazai találattal kezdődött, de a csabaiak nem eresztettek le, lendületben maradtak és a 41. percben a továbbra is remeklő Szondi góljával már kezdett jelentőssé válni a csabai különbség (18–24). Bár nem fenyegette nagy veszély a csabaiak vezetését, Rác Sándor időt kért, kétszer is, előbb 21–18-nál a 39., majd 24–20-nál a 44. percben. Azért teljesen nem nyugodhattak meg a vendégek, mert leginkább büntetőkkel (a 45. percben Afentaler Sára már az 5. hetesét értékesítette) de próbálták a lépést tartani, és a kiállításokkal is vigyázni kellett, leginkább Mayer Szabinának, akit a 45. percben már másodjára küldték ki a játékvezetők.

A fehérváriak küzdöttek, harcoltak, és három perccel a dudaszó előtt már csak három gólnyi távolságra voltak a lila-fehérektől. Marija Lanisztanin duplájával azonban nagyon közel került az Előre ahhoz, hogy idei harmadik mérkőzésén megszerezze az első győzelmét. A hazaiakban ezután már nem volt akkora erő, hogy újabb hajrát indítsanak, a csabaiaknál pedig a rutinosabb játékosok, Mayer, Lanisztanin és Giricz kézbe vették az irányítást és góljaikkal bebiztosították csapatuk győzelmét, ami a naptári évben már a második Fehérváron aratott bajnoki diadal volt.

Alba Fehérvár KC–EUbility Group-Békéscsabai ENKSE 31–35 (13–17)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Székesfehérvár, 350 néző. Vezette: Dáné Rita, Marton Zsófia.

Fehérvár: Kubina – Zrnic, Afentaler 5 (5), SZMBATJAN 6, Kocsis 2, Sztosics 2, Utasi 4. Cs.: Tóth N. (kapus), SZEMES 7, Kövér, Besszer 4, Takó 1. Vezetőedző: Horváth Roland. Békéscsaba: PÁSZTOR – Horváth G. 3, Lanisztanin 7 (2), ROMÁN 5, Giricz 4, GYIMESI 3, SZONDI 7. Cs.: Szabó D. (kapus), Mayer 4, Termány 2, Aranyi. Vezetőedző: Rác Sándor.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 2–4. 14. p.: 7–8. 20. p.: 8–12. 26. p.: 11–15. 36. p.: 17–20. 41. p.: 18–24. 46. p.: 22–25. 51. p.: 24–29. 56. p.: 27–30. 58. p.: 28–33.

A mérkőzésen készült galériát IDE KATTINTVA nézheti meg.