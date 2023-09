Szokatlan funkciót kapott a Tünde Utcai futófolyosó, az egyik éjszakát pedig tábori körülmények között, a klub egyik legfontosabb edzéshelyszínén töltötték a tábor vezetői és fiatal lakói.

Tóth Sándor, a házigazda Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a táborozó gyermekek közül többen megjárták a budapesti atlétikai világbajnokságot, és az élmények hatására rengeteg kérdést intéztek az edzőkhöz.

– Közel ötvenen jelentkeztek, számukra igyekeztünk tartalmas, szórakoztató programot összeállítani és persze igyekeztünk megismertetni velük az atlétika minden számát – mondta a tapasztalt szakember.

Tóth Sándor mellett a táborvezetők, Benkő Balázs edző, Budai Zoltán és Diószegi Dávid vállalt nagy részt abból, hogy a gyerekek élményekkel telve zárják a hetet.

Benkő Balázs edzőt a tábor zárónapján akkor értük utol, amikor a Csabaparkban éppen a kalandparkban végeztek különböző gyakorlatokat.

– A csapat egyik fele ügyességi gyakorlatokat végzett, a másik része a dombról csúszdázott le – mondta a fiatal edző. – Az időjárás némiképp bezavart a héten, de erre is felkészültünk és végül minden tervezett program lement. Volt egy szakági edzés is, és éjszakai bátorságpróba is. Sokan kihasználták a világbajnokságra az ötvenszázalékos kedvezményt, s jutottak így fel az eseményre, ahonnan pluszmotivációval érkeztek a táborunkba, ahol a mintegy félszáz fős létszám kétharmada már egy ideje nálunk sportol, az egyharmada ugyanakkor most jelentkezett először, reméljük, hogy közülük minél többen itt ragadnak. Igyekszünk továbbra is reklámozni az atlétikát az iskolákban is, többek között az Erzsébethelyi, és a katolikus intézményben is.