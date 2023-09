A jól játszó Annának nem jelentett komolyabb kihívást az olasz ellenfele, aki az első szett során mindössze a nyitó szervagémjét tudta megnyerni. Egyszer a 26 éves magyar is belehibázott, de háromszor brékelt, így 29 percnyi játék után előnyt szerzett.

A WTA-rangsor 265. helyén jegyzett Ambrosio a folytatásban sem tudott komoly ellenállást kifejteni a Hajdúszoboszlói SE stabil adogatójátékot nyújtó versenyzőjével szemben. A 7. helyen kiemelt Anna 67 percnyi játék után lépett a torna második fordulójába, ahol a 20 éves horvát Antonia Ruzic (320.) vár rá szerdán.

Kedden párosban is pályára lépett, méghozzá az egyik megbízható partnerének tekinthető belga Kimberley Zimmermann oldalán. Az első szettet felettébb könnyen nyerték is, a szett végén azonban a mérkőzés is véget ért, tekintettel arra, hogy az ellenfelük sérülés miatt feladta a további küzdelmet.

Eredmények. Egyes, 1. forduló:

Bondár Anna–Silvia Ambrosio (olasz) 6:2, 6:2

Páros, 1. forduló:

Bondár Anna, Kimberley Zimmermann (magyar, belga)–Carole Monnet, Darja Semenistaja (francia, lett) 6:2-es állásnál a francia-lett duó feladta