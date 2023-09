Mezőhegyesi SE–Gyomaendrődi FC 3–0 (1–0)

Labdarúgás Vármegyei I. osztályú mérkőzés. Mezőhegyes, 100 néző. Vezette: Zahorán János.

Mezőhegyes: Varga P. – Jámbor, Papp M. (Czene P.), Balogh D. (Pálhidai), Zsilák, Varga T. (Szabó I.), Isaszegi M., Rotár, Isaszegi B., Oszlács, Karancsi. Edző: Ács Levente.

Gyomaendrőd: Soczó – Piss, Valach (Gellért M.), Forgács, Pásztor, Berta, Szabó P., Molnár T., Bartik (Kovács A.), Hunya, Hanea. Edző: Karászi László.

Gólszerző: Balogh D. (15.), Zsilák (77.), Isaszegi M. (85.). Kiállítva: Molnár T. (70. – második sárga lap után). Jó: az egész hazai csapat, ill. Soczó, Hunya, Piss, Berta.

Hetven percen át szoros csata folyt, a korán vezetést szerző hegyesiek nem lehettek biztosak a dolgukban. A kiállítás azonban mindent átírt, így végül csak a hazaiak sikerének aránya volt kérdéses.

Ács Levente: – Az öltözőben megbeszélteket maximálisan betartottuk, mellette óriási szívvel és akarással játszottunk az egész mérkőzésen. Gratulálok minden játékosomnak!

Karászi László: – A kiállítás után már esélyünk sem volt a pontszerzésre. Gratulálok a hazai csapatnak!

Perlaki János

Medgyesbodzás SE–Jamina SE 3–1 (2–1)

Medgyesbodzás, 100 néző. Vezette: Tóth Imre.

Medgyesbodzás: Oláh Z. – Szász (Hrobár), Dunai (Kurta B.), Oláh A., Bozsó, Szabó Sz., Zsuzsa, Varga Z., Mazán, Túri (Kocsis Bá.), Varga V. Edző: Mazán Zoltán.

Jamina: Démusz – Lipták-Pikó, Murvai, Szaszák, Kovács I., Varga J. (Leszkó), Ökrös, Dankó, Fülöp, Bogár, Bencsik. Edző: Pozsár Gábor.

Gólszerző: Dunai (35. – 11-esből), Bozsó (45., 93.), ill. Ökrös (4. – 11-esből). Kiállítva: Bogár (81. – utánrúgásért). Jó: Varga Z., Bozsó, Szabó Sz., Szász, Mazán, ill. Murvai.

A találkozó elején egy kavarodás utáni büntetőből jutott vezetéshez a Jamina. Az ivószünetig a mezőnyben folyt kiegyenlített játék, majd a hazai csapat feljebb tolta a védekezését, ebből eredően a szünetig megfordította a mérkőzést. A második játékrész során a vendégek küzdöttek az egyenlítésért, de kinyílt a védekezésük, ami a Bodzás előtt egyre több lehetőséget biztosított.

Mazán Zoltán: – A mérkőzés elején felülírtuk mindazt, amit elterveztünk, ezért átálltunk egy másik rendszerre. Ez kezdetben nehézkes volt, de később egyre jobban ment, így sikerült megnyernünk a mérkőzést.

Pozsár Gábor: – Gratulálok a hazai csapatnak!

Győri Ferenc

Orosházi MTK-ULE–Szeghalmi FC 3–1 (2–0)

Orosháza, 300 néző. Vezette: Cristian Coroban (román).

Orosháza: Bordás – Rau (Bónus), Huszár, Szabó Á., Harangozó (Kasuba), Fehér (Endrefalvi), Gedó, Darida, Papp M., Miszlai (Szarvas), Babolek (Kun). Edző: Buza Barnabás.

Szeghalom: Vastagh – Takács, Vágási, Polonio-Guerreiro, Tatár (Vincze L.), Radics, Marton (Karim), Mészáros, Kiss L., Komódi, Darányi. Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Szabó Á. (31.), Babolek (43. – 11-esből, 57.), ill. Darányi (55.). Jó: Szabó Á., Darida, Babolek, Huszár, ill. Vágási, Polonio-Guerreiro, Darányi.

Az első félóra unalmas mezőnyjátékot hozott, egyetlen vendéghelyzettel. Az orosháziak vezető találata után felpörögtek az események. A hazaiak kétgólos előny tudatában kényelmesen játszottak, a szervezett szeghalmiakban pedig már nem maradt erő a fordításhoz.

Buza Barnabás: – Enerváltan, kényelmesen játszottunk. Kétgólos előnyünk tudatában az utolsó passzok pontatlanok voltak, emiatt maradt el a nagyobb arányú győzelem, így van bennem némi hiányérzet.

Oláh Ferenc: – Nagyon sajnálom az első félidőt, mert a helyzetek alapján végeznünk kellett volna. A második játékrész végén viszont már szenvedtünk.

Betkó Tamás

Gyulai TFC–Szarvasi FC 0–0

Gyula, 200 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Gyula: Füstös – Szabó Zs., Dajcs, Szabó P. (Nagy S.), Zabari, Trescsula (Boros), Repisky, Borbély (Szabó P.), Varga T., Bojtos (Katona), Tanner. Edző: Brlázs Gábor.

Szarvas: Köteles – Palik (Kovács Zs.), Polonszki, Pilán M., Pilán R., Czvalinga (Máté), Simon R. (Zima), Zahorán, Furár, Barna, Bány. Edző: Sajben Gábor. Jó: Dajcs, Szabó P., Szabó Zs., ill. a vendégcsapat valamennyi tagja.

Jó iramú mérkőzést hozott a rangadó. Az első félidőben többnyire a hazaiak domináltak, Kötelessel azonban nem bírtak, a szarvasi hálóőr két szép bravúrt is bemutatott. A szünetről is a gyulaiak jöttek vissza frissebben, de azután a Szarvas is kibontakozott, így mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, gól azonban nem született.

Brlázs Gábor: – Ma hiányzott a frissesség a játékunkból, ennek ellenére megvoltak a lehetőségeink a győzelem megszerzéséhez, de pontatlanok voltunk. Hogy pozitívumot is kiemeljek: újabb meccset hoztunk le kapott gól nélkül.

Sajben Gábor: – Sportszerű mérkőzésen egy profi csapat ellen szervezetten, kiváló hozzáállással a minimális célunkat elértük.

Vincze Gyula

Pénteken játszották:

Nagyszénás SE–Békéscsaba 1912 Előre II. 3–3 (2–2)

Nagyszénás, 200 néző. Vezette: Gyuga Zsolt.

Nagyszénás: Lévai – Godár, Kukovecz, Lugasi M., Simon L. (Kovács L.), Gazsi, Nagy M. (Libor), Kókai Á., Nagy Sz., Sebők, Márk. Edző: Juhász Norbert.

Békéscsaba II.: Somogyi – Göblyös, Bacsa, Csák, Hursán (Máris), Cservenák (Tóth B.), Zvara, Mágocsi, Kuzma (Orvos), Rédling (Farkas Á.), Farkas M. Edző: Jakab Péter.

Gólszerző: Lugasi M. (11.), Sebők (38.), Nagy Sz. (78.), ill. Mágocsi (14.), Rédling (28.), Libor (71. – öngól). Jó: Sebők, Kukovecz, Lugasi M., Márk, Nagy Sz., ill. Mágocsi, Zvara, Farkas M., Göblyös.

Juhász Norbert: – Tudtuk, hogy csak kontrákból lehetünk veszélyesek, ez helyenként jól működött. A játékosaim nagyot küzdöttek és ha egy kis szerencsével is, de megérdemeltük az egy pontot.

Jakab Péter: – Az osztály szintjéhez képest iramos mérkőzést játszottunk. A hazaiak mindent megtettek, hogy itthon tartsák a három pontot. Végül egyet sikerült nekik, pedig kétszer is vezettünk. Jól álltunk hozzá a meccshez, ez már előremutató lehet.

Asztalos Gábor

Következik

5. forduló. Szeptember 16., szombat, 16.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Medgyesbodzás SE, Jamina SE–Orosházi MTK-ULE, Szeghalmi FC–Mezőhegyesi SE, Szarvasi FC–Nagyszénás SE, Gyomaendrődi FC–Gyulai TFC.

Mesterlövészek

5 gólos: Tanner Gergő (Gyula).

4 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza), Sebők Martin (Nagyszénás).

3 gólos: Bozsó Milán (Medgyesbodzás), Isaszegi Máté (Mezőhegyes).

2 gólos: Csák Albert (Békéscsaba II.), Darányi Dávid (Szeghalom), Hanea Márkó (Gyomaendrőd), Huszár Gergő (Orosháza), Nagy Szabolcs Dávid (Nagyszénás), Ökrös Dávid (Jamina SE), Papp Márton (Mezőhegyes), Zabari Dávid (Gyula), Zsilák Máté (Mezőhegyes) .