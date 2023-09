CZ Gyulasport–Bácsalmási PVSE 36–35 (18–19)

NB II.-es női mérkőzés. Gyula, 120 néző. Vezette: Kovács G., Papp B. Gyula: Mike – Ladics, Gelegonya 1, SZÖGI 9 (2), Németh Cs., Ilyés 6, Lukács 2. Csere: Zsiga (kapus), SZABÓ K. 5, HEGEDŰS 7 (1), Kruzsicz, Kiss V. 2, Nagy P., Kovács Sz. 4 (1), Miklya, Boruzs. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. Kiállítások: 16, ill. 14 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 3/3.

Zöldi-Tóth Katalin: – Nagyon rosszul kezdtünk, és első félidőben végig szenvedtünk, viszont a szünet után feljavult a játékunk, és a nyitott védekezés is jól összeállt. Többször lett volna lehetőség háromnál több góllal is vezetni, de mindig buta hibák csúsztak be. Gratulálok a lányoknak csapatként küzdöttek!

Szarvasi NKK–Mezőtúri AFC 32–18 (18–13)

NB II.-es női mérkőzés. Szarvas, 100 néző. Vezette: Gál Viktória Ágnes, Szikszay Judit. Szarvas: Antal – ZÁVODA 3, Milyó 4, Papp Zs. 3, Hajdu 1, Szöllősi D. 2, Moharos 3. Csere: Skorka (kapus), Trnyik 1, Száva, MAJOROS 12 (7), TASGYIK 1, Biró P., Fodor, Pusztai, Szöllősi P. 2. Edző: Száva Flórián. Kiállítások: 6, ill. 14 perc. Hétméteresek: 9/7, ill. 4/2.

Száva Flórián: – Döcögősen kezdtünk, de a tizenharmadik perctől kezdve azt játszottuk, amit megbeszéltünk és magabiztos, nagyarányú győzelmet arattunk. Mindenki szóhoz jutott a csapatban.

Békéscsabai ENKSE U21–K. Szeged SE 36–25 (18–12)

NB II.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Mezei Fruzsina, Paska Nikolett. Békéscsaba U21: Tóth R. – Károlyi, Ádász 2 (2), UDVARI 9, ANCSIN K. 6, WEIGERT 6 (1), Kiss F. 3. Csere: PETROVSZKI, Triffa (kapusok), BENCSIK 5, Gajdács 3, Fazekas, Kovács K. 2, Balog K., Téglás. Edző: Fábián Csaba. Kiállítások: 8, ill.6 perc. Hétméteresek: 6/3, ill. 6/6.

Fábián Csaba: – Tizenöt percig volt szoros az eredmény, majd védekezésváltás után a szünetre megnyugtató előnyt dolgoztunk ki. Szünet után taktikus játékkal, gyors lerohanásokkal sikerült növelni az előnyt. A cserék is hozzátették a magukét.