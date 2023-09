Békéscsaba 1912 Előre–Kazincbarcika SC 0–2 (0–0)

Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 620 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán ( Szilágyi Norbert, Szabó Ferenc Szilárd).

Békéscsaba: Krnács – Komáromi, Albert, Farkas M., Bora – Váradi (Mágocsi, 83.), Fazekas (Zvara, 61.), Pintér N., Mikló – Vólent (Rédling, 83.), Zádori (Máris, 56.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Kazincbarcika: Tóth B. – Ternován (Székely, 68.), Szemere, Heil, Papp M. – Kártik (Szabó B., 68.), Csilus T., Morinigo, Kotula (Süttő, 90.) – Pekár L. (Ádám, 90.), Pinte (Kurdics, 80.).

Csere: Bencze, Szekszárdi M., Ádám, Szabó B., Székely, Süttő, Kurdics, Szekszárdi T., Csilus Á.

Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerző: Székely (82.), Kurdics (87.).

Bajnoki mérkőzéseken nem tapasztalható irammal és egy képzett ellenféllel szembesült a csabai együttes, de tempóban, labdakihozatalban is felnőttek a feladathoz a játékosai. Olyannyira, hogy a félidő közepén elmaradt egy büntető is a hazaiaknak, amikor Vólentet a nyakánál fogva rántották le, de a játékvezető erről nem vett tudomást. A félidő középső harmadában egy időre a kapujuk elé is kényszerítették a sárga mezes vendégeket a csabaiak, Tóth kapusnak többször is veszélyes helyzetben kellett beavatkoznia. Egyértelműen a lilák irányítottak, ez azonban meddőnek bizonyult a pihenőig.