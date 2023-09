A játékos 2016-ban állt légiósnak, azóta megfordult a német, a francia, a török és a görög élvonalban, valamint a szintén erős olasz másodosztályban is. A belga pontvadászatban kétszer is megválasztották posztja legjobbjának, hazájában három bajnoki-, három kupa- és egy szuperkupaaranyat is szerzett. A német Dresden színeiben belekóstolt a Bajnokok Ligájába, a Bundesligában kétszer végzett harmadikként a drezdaiakkal, egyszer elhódította a Német Kupát, tavaly pedig a Nantes együttesével lett bronzérmes a Francia Kupában.

A 186 centiméter magas, lengyel felmenőkkel rendelkező röplabdázó a belga válogatottal Európa-bajnokságon, a Nemzetek Ligájában és a World Grand Prix-ben is szerepelt.