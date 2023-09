A magyar atlétikai egyetlen világbajnoka kedden békéscsabai klubjának vezetőivel is átbeszélte a dolgokat és ezután, csütörtökön állt a nyilvánosság elé bejelentve, hogy 23 év után végleg leteszi a vasgolyót, s innentől kezdve valóban az élet más területe élvez majd prioritást.

– Edzőmmel, id. Eperjesi Lászlóval Békéscsabán jártunk és átbeszéltük Kati néniékkel (Czeglédi Katalin, a Kopp Békéscsabai AC marketingvezetője – a szerző) a hogyan továbbot – mondta hírportálunknak a 34 esztendős súlylökő. – Úgy döntöttem, hogy szeretném lezárni a pályafutásomat, a csapatbajnokság volt az utolsó versenyem. A Covid-os időszak és a sérülésem, illetve a kislányom születése után is visszatértem és megpróbáltam tisztességesen felkészülni először a tokiói olimpiára, majd a budapesti világbajnokságra. Annyi új impulzus ért az elmúlt időszakban, a világbajnokságon is nagyon sok plusz energiát kaptam. Sokan voltak a helyszínen, és annyian szerették volna, hogy folytassam és készüljek fel a jövő évi párizsi olimpiára. Sokat is beszélgettünk erről Eperjesi Lászlóval. Viszont a józan észre hallgatva, tudom, hogy mit érez a testem, s azt is, hogy mivel jár egy olimpiára való felkészülés fizikálisan és mentálisan egyaránt, így meg kellett hoznom ezt a döntést. Az sem volt soha titok, hogy most már szeretnénk bővíteni a családot, akarunk egy kistestvért Lucának. A férjem visszamegy dolgozni, a kislányunk bölcsibe megy, szóval a család a visszavonulás egyik legfőbb indoka. Sok olyan sportoló van, aki nem tudja elfogadni, hogy egyszer abba kell hagyni, én úgy érzem, hogy kellő mérlegelés után nyugodt szívvel hoztam meg ezt a döntést.

Márton Anita Szegeden született, első országos sikereit még a Szegedi VSE színeiben szerezte, ám 18 éves korától a Békéscsabai Atlétikai Clubban versenyzett, s egy nagyon rövid megszakítással végig a viharsarki egyesületet képviselte.

A versenyzői szerződése ezzel megszűnik, Békéscsabán, ám a klubbal való kapcsolata nem.

– Nem fog megszakadni a kapcsolat, hiszen a Szegedi VSE, (Márton Anita e klubnál 2021 óta szakosztályvezetőként tevékenykedik – a szerző) Békéscsabai AC között eddig is szoros volt az együttműködés – jelentette ki. – A békéscsabai Csizmazia Áron Szegeden folytatja a tanulmányait és itt fog készülni Eperjesi László kezei alatt. És ha bármikor segíthetek a csabai klubnak, akkor örömmel teszem, 2007 óta nagyon szoros baráti és munkakapcsolat alakult ki közöttem és a vezetőkkel. Az sem titok, hogy a megkerestek a magyar szövetségtől is, vagyis egészen biztos, hogy maradok a sportban.

Sokat jelentett neki a budapesti atlétikai vébén a szurkolók támogatása. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Legjelentősebb eredményei

Szabadtéri versenyek. Olimpiai bronzérmes (2016, Rio de Janeiro); világbajnoki ezüstérmes (2017, London). Eb-2. (Amsterdam, 2016; Eb-3. (Zürich, 2014). Fedett pályás versenyek. Világbajnok (2018, Birmingham); világbajnoki ezüstérmes (2016, Portland). Európa-bajnok (2015, Prága; 2017, Belgrád) . Eb-3. (Glasgow, 2019).

Súlylökésben szabadtéren 17-szeres, fedett pályán 14-szeres, diszkoszvetésben 14-szeres magyar bajnok, súlyemelésben készeres magyar bajnok.

Az év magyar atlétája (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Magyar érdemkereszt-kitüntetés (2016).

Szabadtéren országos csúcs: 19,87 m (Rio de Janeiro, 2016., augusztus 12.). Fedett pályán országos csúcs: 19,62 m (2018., március 2., Birmingham).

Három olimpián indult (London, 2012, Rio de Janeiro, 2016, Tokió, 2021).