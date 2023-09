Szigetszentmiklósi KSK–Optimum Solar-Békési FKC 33–25 (16–13)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Szigetszentmiklós, 300 néző. Vezette: Haskó Tamás Károly, Natkai Norbert.

Békés: Takács – Kepess 4, Horváth L. 6, Haszilló 3, Árpási 1, Mezei 4 (1), Fedor 1. Csere: Borbély (kapus), Dávid 2, Varsandán 2, Laufer, Kovács Sz. 2, Novák Zs., Novák E., Sütő. Edző: Padla József. A Szigetszentmiklós legjobb góldobói: Nagy Sz. 7, Janei 5 (1).

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2.

Jól kezdtek a békésiek, de azután becsúsztak a támadó hibák és még hétméteres is kimaradt, így a kezdeti 3–6-os vezetésük a 12. percre 8–7-es hazai előnyre fordult. A félidő középső harmadában egy 5–0-s szériával négy góllal lépett el a Szigetszentmiklós (18. p.: 13–9). Nyomban érkezett Padla József időkérése, de a vendégek támadójátékában nem állt be minőségi változás, így ez a különbség állandósult a szünetig.

A térfélcserét követően is rendre a hazai együttes járt előrébb 3-4 találattal. A békésiek megpróbálkoztak a hét a hat elleni támadások vezetésével, majd a nyitott védekezéssel is, de egyik változtatás sem hozta meg a kívánt eredményt, a hibáikat pedig a házigazdák kíméletlenül kihasználták. Fokozatosan húztak el a szigetiek, nem is hagytak izgalmat a végjátékra.

Padla József: – A hazai csapat a játék minden elemében felülmúlt minket, így megérdemelt győzelmet aratott. Főleg a belső posztokon tudtak több játékost forgatni, így fizikálisan is felőröltek bennünket. A hibáinkból tanulnunk kell, hogy a folytatásban eredményesebben teljesíthessünk.