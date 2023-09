A székesfehérvári KÖFÉM Sportcsarnok jelenti a következő állomást az EUbility Group-Békéscsabai ENKSE női együttesének az élvonalbeli pontvadászatban pénteken.

Az Alba Fehérvár egy olyan együttes, amely ellen az erőviszonyokat figyelembe véve a lila-fehéreknek már valós esélyük lehet a pontszerzésre. A Fejér megyeiek az előző bajnoki kiírásban a hetedik helyet szerezték meg. A fehérváriaknál jelentős változások történtek a nyár folyamán. Az edző személye is változott, Józsa Krisztián helyére ugyanis egy régi ismerős, a Békéscsabán közelmúltban több szezont lehúzó Horváth Roland érkezett. A játékoskeretből az idény végén távozott Tea Pijevic, Varga Emőke, Boldizsár Bianka, Gerháth Kincső, Ohyama Mana és Szabó Eszter. Az érkezői oldalon Győrből a beálló Kövér Luca, a NEKA csapatából a vele azonos poszton szereplő Kocsis Bettina, a Buducsnosztból a balszélső Milica Andjusics, valamint a Tempo csapatából a kapus Orbán Laura neve szerepel.

A fehérváriak nem kevesebb, mint 12 edzőmérkőzéssel készültek a bajnoki nyitányra és ezekből hét alkalommal is győztesen tudtak lejönni a pályáról. Két nemzetközi tornán, a szlovákiai Nagymihályon és a csehországi Hodoninban is elhódították a trófeát, az utolsó felkészülési meccsükön viszont a Dunaszerdahelytől 31–27-re kikaptak. A nyári ellenfelek között érdekes módon csak egy magyar csapat volt, a Budaörsöt 27–24-re le is győzték. A bajnokságot a csabaiakhoz hasonlóan ugyancsak egy Bajnokok Ligája-résztvevő gárda, a Debrecen ellen kezdték, hazai környezetben azonban sima 31–23-as vereséget szenvedtek. Szorosabb eredményt értek el Dunaújvárosban, de 35–33-ra így is kikaptak a Fejér vármegyei rangadón, így még nincs pontjuk a bajnokságban. A csapat eddigi legeredményesebb játékosa a 21 éves Kocsis Bettina, aki a két mérkőzésen 13 gólt lőtt. A csabaiaknál a szerb Marija Lanisztanin a Győrnek 5, a Ferencvárosnak 10 találatot jegyzett, Fehérváron is elsősorban tőle várják a gólokat a csabaiak.

Rác Sándor tanítványai a Győr (23–37) és a Ferencváros (26–42) ellen ugyan végül súlyos vereséget szenvedtek, de az mindenképpen biztató, hogy mindkét topcsapat ellen 40 percig tartották magukat.

A békéscsabaiak a februári székesfehérvári fellépésükön 30–25-ös győzelemmel zártak, megszakítva ezzel egy 13 éves rossz nyeretlenségi szériát. A néhány hónappal korábbi hazai mérkőzést a fehérváriak nyerték 25–23-ra.

Az Alba Fehérvár KC–EUbility Group-Békéscsabai ENKSE mérkőzést pénteken 18 órától rendezik, melynek két játékvezetője Dáné Rita és Marton Zsófia lesz.