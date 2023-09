Tempo KSE–Zengő Alföld Orosházi KC 28–29 (14–14)

NB I B-s női mérkőzés. Gyál, 60 néző. Vezette: Gál László. Ludvig Benedek Dezső.

Orosháza: Bálint – Ludvig 3, Vörös 5 (1), ZAVACZKI 11 (1), Ács, Kenyeres 2, Rácz 4. Csere: Reszegi (kapus), Mikula, Kostyó 2, Gara 1, Petri 1, Jáhn, Baráth, Horváth B. Edző: Morva Zoltán. A Tempo legjobb góldobói: Balog 8, Hegedűs 8 (3), Orell 4.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 3/2.

Az orosháziak első találatát a héten Debrecenből igazolt szélső, Rácz Panna szerezte. A folytatásban sok hiba csúszott a játékukba és Zavaczki Boglárka hatékonysága ellenére a félidő közepére 10–6-ra ellépett a Tempo. Időkérés után szorított a védekezésén a vendégcsapat, és 10 minutával később 11-12-es állásnál először volt nála az előny, innen pedig már szorosan alakult a meccs.

A szünetről visszatérve minimális különbséggel rendre a házigazdák jártak előrébb, bár az orosháziak többször is egalizáltak. A játékrész második felére megfordult ez a helyzet, immár a Tempo küzdött többnyire azért, hogy ne szakadjon le. Izgalmasan alakult a finis, még az 57. percben is döntetlenre állt a meccs (28–28), ám innen már csak egy gól eset, azt pedig Ludvig Krisztina szerezte. Kaptak lehetőséget a hazaiak is, de Nagy-Blazsek hétméteresét Reszegi Eszter hárította.

Morva Zoltán: – Örülök annak, hogy csapat végre az igazi arcát mutatta egy ilyen kiélezett mérkőzésen. Biztos vagyok benne, hogy Gyálról nem sokan távoznak majd két ponttal. Már két jó mérkőzést tudhatunk magunk mögött, a formánk felfelé ível. Köszönöm a szurkolóknak – különösen Csirkének – amiért mindig, minden körülmények között számíthatunk rájuk. Ezzel a győzelemmel kívánunk boldog születésnapot sajtósunknak, Patakfalvi Ádámnak.

Képalá: Kenyeres Barbaráék az előző heti hazai sikert újabbal toldották meg. Fotó: Zsedényi Péter