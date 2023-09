Rákosmenti KSK–Optimum Solar-Békési FKC 24–35 (13–14)

NB I B-s férfi mérkőzés. Budapest, 350 néző. Vezette: Hornyik Zsolt, Zörgő Róbert.

Békés: TAKÁCS – KEPESS 9, Haszilló 4, Laufer 1, Árpási 2, MEZEI 9 (2), FEDOR 3. Csere: Borbély (kapus), DÁVID 4, Varsandán 1, Horváth L. 2, Kovács Sz., Novák Zs., Balogh B., Sütő. Edző: Padla József. A Rákosmente legjobb góldobói: Fidel 5, Edényi 5, Fekete M. 4.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc + Árpási kizárva. Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2.

Az újonc debütálására meglepően sokan voltak kíváncsiak a fővárosban. Azt láthatták, hogy a lelkes házigazdák egy félidőn keresztül méltó ellenfelei tudnak lenni a jobb erőkből álló békésieknek. A 20. percben még náluk volt az előny, ám ekkor vezettek utoljára, igaz nem adták könnyen magukat. A szünetet követően egy 6–1-es etappal megadta magának a lendültet a békési együttes. A folytatásban is eredményesen támadott, de a távolság megtartásához kellettek Takács Szabolcs védései is. A félidő közepén 20–24-es állásnál egy újabb 7–0-s szériát produkált a BFKC, ezzel az 52. percre le is tudta a meccs érdemi részét.

Padla József: – Az első félidőben körülményes volt a támadójátékunk. Szünet után sikerült ritmust váltanunk, majd fokozatosan őröltük fel a hazaiak ellenállását és végül magabiztos győzelmet arattunk. Bízunk a hasonló folytatásban!