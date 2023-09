Gyomaendrődi FC–Szarvasi FC 1–4 (1–3)

Vármegyei I. osztályú mérkőzés. Gyomaendrőd, 130 néző. Vezette: Fekete Zoltán.

Gyomaendrőd: Rohony – Szikszai (Kovács Zs.), Valach, Szabó P., Lénárt, Kovács A., Bartik, Hunya, Gellért M. (Munkácsi), Hanea, Berta. Edző: Karászi László.

Szarvas: Köteles – Palik (Máté), Polonszki, Pilán M., Pilán R. (Deli), Zima (Magyar), Styecz (Czvalinga), Zahorán, Kovács Zs., Barna, Bány (Furár). Edző: Sajben Gábor.

Gólszerző: Hanea (45+1.), ill. Rohony (12. – öngól), Bány (23.), Zahorán (45+2.), Hunya (67. – öngól). Jó: Szikszai, Gellért M., Kovács A., Lénárt, ill. Köteles, Kovács Zs., Máté, Magyar.

A szarvasiak egy kapushibát kihasználva és egy átlövésből szereztek megnyugtató előnyt a félidő derekára, a tartalékos hazai csapat ellen. A hosszabbításban Hanea szépítésére is gyorsan jött a válaszuk. A második félidőben is kihagyott a gyomaendrődi védelem, a negyedik találatuk után túlságosan „leültek” a vendégek, így a kapusuknak is akadt több védeni valója. Az eredmény csalóka, de a vendégek győzelme a hazai hibák miatt megérdemelt.

Karászi László: – Gratulálok a Szarvasnak a győzelméhez, amihez a négy gólból hármat mi ajándékoztunk oda. Megyünk tovább, nem adjuk fel.

Sajben Gábor: – A győzelmünkhöz nem férhet kétség, de a ma mutatott játékunk nagyon kevés volt. Sok sikert a hazai csapatnak!

Vinkovics Attila

Mezőhegyesi SE–Orosházi MTK-ULE 1–2 (0–0)

Mezőhegyes, 150 néző. Vezette: Telek András.

Mezőhegyes: Varga P. – Papp Márton, Jámbor (Czene P.), Varga T. (Szabó I.), Balogh D., Zsilák, Isaszegi M., Rotár, Isaszegi B., Oszlács (Pálhidai), Karancsi. Edző: Ács Levente.

Orosháza: Bordás – Rau, Huszár, Szabó Á., Kasuba, Fehér (Darida), Gedó (Miszlai), Bónus, Papp Máté (Endrefalvi), Babolek (Szarvas), Burai. Edző: Buza Barnabás.

Gólszerző: Balogh D. (64.), ill. Babolek (61.), Szabó Á. (70.).

Az első félidőben a hazaiak nagy odaadással ellensúlyozták a jó képességű vendégek törekvéseit. Szünet után akadtak lehetőségek hazai oldalon, de azok rendre kimaradtak. A folytatásban már az Orosháza dominált, és jobb helyzetkihasználással mindhárom pontot begyűjtötte, az átlagon felül teljesítő újonc ellen.

Jó: Varga P., Papp Márton, Karancsi, Balogh D., ill. Bónus, Babolek.

Ács Levente: – Ugyan kikaptunk, de megvoltak a magunk lehetőségei, helyzetei. Mindent kiadtunk magunkból, ami bennünk volt.

Buza Barnabás: – Nagyon lelkes és jól szervezett hazai csapatot nagy nehezen sikerült legyőzni. Mi még nem mutatjuk az igazi arcunkat.

Perlaki János

A 3. forduló korábbi eredményei: Szeghalmi FC–Medgyesbodzás SE 5–4 (4–1), Jamina SE–Nagyszénás SE 0–2 (0–1), Békéscsaba 1912 Előre II.–Gyulai TFC 0–4 (0–2).

Mesterlövészek

5 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza), Tanner Gergő (Gyula).

4 gólos: Sebők Martin (Nagyszénás).

3 gólos: Bozsó Milán (Medgyesbodzás), Hanea Márkó (Gyomaendrőd), Isaszegi Máté (Mezőhegyes).

2 gólos: Balogh Dániel (Mezőhegyes), Bány Bence (Szarvas), Csák Albert (Békéscsaba II.), Darányi Dávid (Szeghalom), Huszár Gergő (Orosháza), Nagy Szabolcs Dávid (Nagyszénás), Ökrös Dávid (Jamina SE), Papp Márton (Mezőhegyes), Szabó Ákos (Orosháza), Zabari Dávid (Gyula), Zsilák Máté (Mezőhegyes).

Következik

5. forduló. Szeptember 16., szombat, 16.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Medgyesbodzás SE, Jamina SE–Orosházi MTK-ULE, Szeghalmi FC–Mezőhegyesi SE, Szarvasi FC–Nagyszénás SE, Gyomaendrődi FC–Gyulai TFC.