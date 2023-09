A játékoskeret együtt maradt, köszönhetően az előző évi jó teljesítménynek is. Egyedül Masa Miklós távozott, aki külföldi munkalehetőség miatt szünetelteti karrierjét. Az érkező oldalon olyan játékosok szerepelnek, akik mindenben passzolnak a klub elvárásaihoz, minden téren erősítést jelentenek posztjukon.

– Masa pótlását leginkább a védekezésben kell megoldanunk, az ő helyére érkezett beálló posztra a fiatal Farkas Balázs és visszatért Gábor Bence – mondta Szabó Zsolt, a csapat edzője. – Mindketten erősítést jelenthetnek védekezésben és támadásban is, tovább növelve a keret – ezáltal a taktikai lehetőségeket is. Kapus poszton a fiatal Kecskeméti László csatlakozása döntő faktor lehet, védési stílusával lett teljes a kapusposzt repertoárja.

A csapat egyébként korán, július második felében megkezdte a felkészülést a szombaton kezdődő szezonra. Az első összetartásokat hetente kettő, később három alkalommal tartották meg, és igyekeztek minél több felkészülési mérkőzést is beiktatni.

– Időben el szerettük volna kezdeni a felkészülést, hiszen nem csak az új lebonyolítási rendszer jelent új kihívást, hanem az új igazolások beépítése is a rendszerbe. Nagy jelentősége lesz a rotációnak, hogy uralni tudjuk a játékot, diktáljuk az iramot és képesek legyünk reagálni az ellenfelek taktikai húzásaira – támadásban és védekezésben egyaránt – mondta az edző, aki szerint az előző szezonban elért 7. hely mindenképpen előrelépés az előző szezonokhoz képest. Maradt azért hiányérzet bőven a csapatban, edzőben, szurkolókban egyaránt. Egyértelmű cél az előrelépés, a minél kedvezőbb helyezés kivívása.

– Kulcsfontosságú, hogy csapatként és egyénenként is tanuljunk a múlt szezon hibáiból, enélkül lehetetlen fejlődni. A csapatban nagyon jó a kohézió, amire lehet építeni. A posztokon jellemző egészséges versengés is a csapatszellemet erősíti. Az eddig lejátszott felkészülési mérkőzéseken látottak egyértelműen biztatók. Célunk az új lebonyolítási rendszerben a felsőházi rájátszás. Itthon és idegenben is szeretnénk kiszolgálni a szépszámú szurkolóinkat – tette hozzá a tréner.

A kígyósiak szombaton 18 órakor a tavalyi bronzérmes Makó ellen kezdenek a kígyósi Felföldi István Tornacsarnokban.