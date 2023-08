Hazatért külföldről a rutinos kapus, Szász Dávid (26) és a megbízható védő, Gál Sándor (22). Az öltözőben fenntartanak egy helyet az univerzális Furka Zsoltnak is (35), aki jelezte újrakezdési szándékát. Megmaradt azonban a jól bevált helyi módszert, mely szerint a legügyesebb saját nevelésű játékosaikat is beintegrálják a felnőtt csapatba. Több szerephez juthat az ifiből a védő Kató Endre (18), valamint a középpályán otthonos Hőgye Bence (20), de ugyanez érvényes a 16 esztendős Ungi Dániel Tiborra, valamint a kortársára, Feke Dominikra is.

– Szeretnénk a tavaszi arculatunkat mutatni és tartani a lépést az élmezőnnyel, de nem lesz séta-galopp az előttünk álló idény, hiszen az előző évnél is kiegyenlítettebb lesz az osztály – fogalmazott Bereczki Árpád. – Belépett egy remekül összegyűrt Kondoros és a tavalyi mezőny vége is igyekszik erősíteni. Kíváncsian várjuk, hogy mire lehetünk képesek. Ha kinőjük az osztályt, akkor feljebb lépünk, addig azonban nem téma a vármegyei I. osztály, amíg van legalább három rivális előttünk.