Négynapos gyomaendrődi edzőtáborral kezdték meg a szervezett felkészülést az októberi budapesti karate világbajnokságra legjobb kumitéseink, köztük többek között az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor, és a tavalyi Világjátékokon ezüstérmes Tadissi Martial. A gyakorláson részt vettek – szintén a vb-re készülő – iráni, izraeli, ukrán, szlovák és román karate versenyzők is.

– A cél az volt, hogy az alapozási időszakban a versenyzőink a jól ismert hazai közeg mellett találkozzanak más impulzusokkal is – magyarázta Fischer Mihály, a felnőtt kumite válogatott edzője. – Ezt a más országbeliek jelenléte teremtette meg, akik sokszínűvé és még minőségibbé tették a felkészülést. Mert mindig inspiráló látni, hogy más nemzetek milyen hozzáállással dolgoznak. Hasznos volt a közös munka, jó energiájú táboron vagyunk túl, ahol a külföldiek energiája tudta emelni a mi sportolóinkét is.

A szakember – aki egyúttal Hárspataki Gábor klubedzője – arra is kitért, hogy a tavaszi Európa-bajnokságon kéztörést szenvedett tanítványa már túl van a sérülésen, és mind lelkileg, mind pedig fizikailag rendkívül motivált.

A gyomaendrődi tábort meglátogatta Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke és Dr. Tahon Róbert főtitkár. Ottlétekor az MKSZ elnöke kiemelte a hazai rendezésű vb-n való szereplés történelmi lehetőségét. Arra kérte a sportolókat, hogy az indulást ne tekintsék extra tehernek, ugyanakkor tegyenek meg minden tőlük telhetőt a felkészülés és a versenyzés során.

A felkészülési sorozat a jövő héten Budapesten folytatódik, ahol a világ egyik legerősebb válogatottjával, a franciával tartanak közös felkészülést legjobbjaink.

A súlycsoportok többségében már eldőlt, hogy kik képviselik majd a magyar színeket a Papp László Sportarénában október 24. és 29. között, néhány kategóriában ugyanakkor még többen is versengenek a vb-indulásért. Csapathirdetésre a tervek szerint a szeptember 17-18-án sorra kerülő Budapest Open nemzetközi karate versenyt követően kerül sor.

Azt követően az erdélyi Sepsiszentgyörgy ad néhány napig otthont kumitéseinknek, végül pedig a világbajnokság előtti héten egy tatai edzőtábor során végzik el az utolsó simításokat.