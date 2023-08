A 31 éves játékos a Besiktasnál kezdett röplabdázni, megfordult több nagy nevű török klubnál is, a Galatasaray-jal pedig a Bajnokok Ligájába is belekóstolhatott fiatalon. A török korosztályos válogatottakban is szerepet kapott, 2009-ben az U19-es világbajnokságon negyedik lett csapatával. A felnőtt nemzeti együttessel egy ezüstérme van, amelyet 2015-ben szerzett az Arany Európa-ligában.

A 180 centiméter magas feladót a 2017–2018-as Challenge-kupában posztja legjobbjának választották, míg a sorozatban ezüstéremhez segítette akkori csapatát, a Bursát. A török bajnokságban és kupában 1-1 bronzérem, míg a Szuperkupában egy ezüstérem a mérlege, ezen kívül a BVA-kupát, azaz a Balkán Ligát háromszor is megnyerte. A 2019–2020-as, a koronavírus által rövidre zárt idényre Stuttgartba szerződött, amellyel a Német Kupában és a Szuperkupában is döntőzött, és a Bajnokok Ligájában is vitézkedhetett. A Swietelsky-Békéscsaba Cansu Aydinogullari tizennegyedik klubja.

– A feladó poszt alapjaiban határozza meg egy csapat játékát, teljesítményét, így még a megszokottnál is nagyobb energiákat mozgattunk meg, hogy minden tekintetben megfelelő sportolót találjunk – beszélt a kiválasztás előzményeiről Baran Ádám, a Békéscsaba elnöke. – A török játékost hosszasan elemeztünk, számos neves szakemberrel konzultáltunk, akik egyöntetűen remek játékosnak írták le. Cansu szakmailag és emberileg is megfelel elvárásainknak, Európa topbajnokságaiban edződött, hisszük, hogy nagy segítségünkre lesz céljaink elérésében.

Cansu Aydinogullari a Swietelsky-Békéscsaba történetének második török játékosa, a nyáron a fehérorosz Michanka Minszk csapatába igazoló szélső ütő, Ceyda Aktas az elmúlt szezont töltötte a Viharsarokban.