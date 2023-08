Az első helyen kiemelt magyar kettős brékkel indította a meccset, amit azonnal „viszonzott” az ellenfél. A spanyol és holland lány olyannyira játékba lendült, hogy 3:2-es vezetésénél újabb fogadógémet nyert. Szerencsére Bondár Annáéknak is volt válaszuk. Zsinórban négy gémet nyerve, 40 percnyi játék után fordítottak és előnyt szereztek a mérkőzésen. A második játszma is kölcsönös brékkel indult, igaz 2:2-nél még egyenlítettek a mieink, összességében Romeo Gormaz és Rus elképzelései szerint alakult a találkozó és újabb 37 minuta elteltével 1:1-re módosult az eredmény. A döntő szett tíz pontig tartó rövidítésében azután 7:0-s tekintélyes előnyre tettek szert, ami el is döntötte a meccs kimenetelét.

Bondár Anna és Babos Tímea az önbizalom növelő siker mellett értékes olimpiai kvalifikációs pontokat is szerzett egymás oldalán.

Eredmény. Páros, döntő:

Babos Tímea, Bondár Anna (1.)–Leyre Romero Gormaz, Arantxa Rus (spanyol, holland) 6:4, 3:6 (10-4)