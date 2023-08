Kecskeméti LC–Körösladány MSK 0–8 (0–4)

Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzés. Kecskemét, 120 néző. Vezette: Juhász Dávid (ifj. Imrő János, Farkas Viktor László).

Kecskemét: Kormos – Kele, Balázs (Ludvigh, 65.), Varga M. (Szabó D., 65.), Pintyi – Szabó Sz. (Selmeci, 46.), Kurucz (Domokos, 79.), Márki, Ónodi (Szabó V., 46.) – Bessenyei, Terbe. Vezetőedző: Márton Pál.

Körösladány: Kertész – Sztankó, Raducu (Talpalló Á., 46.), Wéber (Farkas J., 35.), Papp Zs. (Szántó B., 58.) – Zelenyánszki, Krajcsó – Czirok, Talpalló N., Malkócs (Szabó L., 46.) – Jánovszki (Szilágyi, 58.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Papp Zs. (10.), Talpalló N. (15.), Wéber (19. – 11-esből), Malkócs (42. – 11-esből), Jánovszki (47.), Kormos (52. – öngól), Talapalló Á. (62.), Szántó B. (90.).

A ladányiak lendületes kezdése alaposan meglepte a házigazdákat. A vendégek remek helyzetkihasználással 20 perc alatt akkora előnyre tettek szert, melynek birtokában magabiztosan játszhattak, a szünetig pedig a továbbjutáshoz szükséges fórt is bebiztosították. Az egyetlen veszteséget Wéber orrsérülése okozta jelentette a sárrétieknek, akit le kellett cserélni. A térfélcserét követően is folytatódott az egyoldalú játék, a vendégek támadókedve nem lankadt, ami az eredményre is „jótékony hatással” volt. Végül a kék-fehérek a vártnál könnyedebb győzelemmel jutottak a sorozat harmadik körébe, ahol már biztosan fajsúlyosabb ellenfél vár rájuk.

Ekker Attila: – Kellően agilisan kezdtünk, gyors gólokat lőttünk, hamar döntésre vittük a továbbjutást. Szerencsére jó mérkőzést játszottunk, sajnáljuk azonban a megsérülő Wéber Lászlót.