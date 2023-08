Az ankétot Paláncz György elnök nyitotta meg, aki szót ejtett a szakmai stábban történt változásokról, így megtudhattuk, hogy Dr. Tóth János csapatorvos nyugdíjba vonult, helyét Dr. Varga Péter vette át. Bemutatta az új vezetőedzőt, Rácz Sándort, aki szűkszavúan így értékelte az elmúlt másfél hónap munkáját:

– Jól dolgoztunk eddig és bízom benne, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét és eredményesek leszünk.

Bemutatkoztak a nyáron igazolt játékosok, Pásztor Bettina kapus, Román Dorina irányító, a montenegrói Tamara Jovicsevics átlövő, Szondi Zsófia, Csáki Lilla és Aranyi Vivien szélsők, valamint az utánpótlásból felhozott Sándor Réka. Mindannyian nagyon jól érzik magukat a csapatban, gyorsan beilleszkedtek. A játékosok kiemelték a csapategységet, megígérték, hogy mindent megtesznek majd a jó eredményért.

Fotó: Bencsik Ádám

Paláncz György elmondta, hogy az MKSZ által létrehozott Módszertani Központ (Kelet-Magyarországon hajdúnánási központtal), alközpontja Békéscsaba lett, melynek vezetésével Labos Tibort bízták meg, és Fábián Csaba helyett ő látja majd el az utánpótlás szakágvezetői munkát is.

Paláncz György szerint több poszton is erősödött a csapat, így nem irreális terv a stabilabb szereplés, a tizedik hely megszerzése.

– Az első öt fordulóban három BL-szereplővel is találkozunk, de két riválissal is, reméljük, hogy szeptember végére sikerült két-három, esetleg négy pontot szerezni, ami tekintélyt adna a csapatnak. A játékosok nagyon elkötelezettek és igyekeznek a tehetségükhöz mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy jó eredményt érjenek el. Szükség van rátok is – fordult a szurkolók felé – mert egy jó csapat nem létezhet jó szurkolótábor nélkül, de ez fordítva is így van.

Fotó: Bencsik Ádám

Paláncz György megjegyezte, hogy vannak még olyan nyitott kérdések, amelyek a keret bővítését is befolyásolhatják.

– Ha egy poszton még tudnánk erősíteni, az segítséget jelentene – mondta. – Jó úton vagyunk és adottak a feltételek, hogy előrébb tudjunk lépni.

A szurkolók kíváncsiak voltak arra, hogy mi a helyzet Kiss-Walfisch Mercédesszel? Paláncz György elmondta, hogy a klub tett neki egy ajánlatot, amit ő nem fogadott el. Szóba került a 2021-ben Békéscsabára visszatérő Mátéfi Eszter neve is, aki már szintén nincs az Előre NKSE kötelékében. Az egyik drukker a sportcsarnokban működő büfé mérkőzések alatti lassú kiszolgálására panaszkodott. Bár a büfével nem a klub szerződött, igyekeznek e téren is változtatni.