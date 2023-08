Harmadik genti csoportmérkőzésén az eddigi legnehezebb ellenfél, a kétszeres Európa-bajnok, négyszeres ezüst-, és ötszörös bronzérmes, a Nemzetek Ligája idei harmadik helyezettje, az előző világbajnokságon hetedik lengyel válogatott várt a magyar női nemzeti együttesre. Az ellenfél legnagyobb sztárjai mind európai elitbajnokságokban játszanak: a legtöbben otthon, de például a feladó Joanna Wolosz az olasz Coneglianóban, míg az átló Magdalena Stysiak Monzában kereste kenyerét.

A magyaroktól Kump Alíz, a Swietelsky-Békéscsaba centere kisebb hasfalsérülése miatt pihenőt kapott a szakmai stábtól.

A magyar csapat az első szettben mellőzött minden görcsösséget, felszabadultan, lelkesen, nagy elszántsággal és összeszedetten játszott, viszont a fizikailag sokkal erősebb lengyel válogatott erőteljesebb és pontosabb támadásokkal előnyt harcolt ki. A második szettben a rendkívül erős rivális emelt a fordulatszámon és óriási fölényben játszva ezt a felvonást is behúzta.

Érdekes módon nem csuklott össze Alessandro Chiappini csapata, amely a harmadik szettben az első játékban is bemutatott vagány, a rutinos ellenfelének többször is meglepetést okozó megoldásokkal rukkolt ki és teljesen megérdemelten szépített. Ez a tempó és lelkesedés a negyedik szett első harmadában is megmaradt, de a lengyel válogatott egy 5:0-s szériával faképnél hagyta ellenfelét és pontot tett a több mint kétórás mérkőzés végére.

A magyar csapat egyik legjobbja a békéscsabai Glemboczki Zóra volt, aki 10 pontot tett a közösbe. Csereként pályára került klubtársa, a liberó Kertész Petra is.

Magyarország–Lengyelország 1–3 (–22, –12, 21, –16)

Gent, 1000 néző. Vezette: Simonovic (svájci), Lopes Pinto (portugál). Magyarország: Lászlop 5, Boskó 4, Glemboczki 10, Nacsa-Pekárik 10, Németh A. 16, Kiss G. 16. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Vezsenyi, Petőváry 2, Berkó, Török. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

A három forduló után pont nélkül álló magyar válogatott a hétfői pihenőnap után kedden 17 órától Szlovénia ellen lép pályára a kontinenstornán.