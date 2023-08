Halász Olivér Robint telefonon értem el, a 13 éves békéscsabai fiú Pécsre költözött. Az álma, hogy profi kosaras legyen, s mindent meg is tesz céljai megvalósításáért. Napi két edzése van, Moosz Milán szárnyai alatt nevelkedik. Szabadidejében, esténként is lemegy a pályára.

– Az edzőnk jóindulatú, következetes ember, akinek határozott elképzelései vannak. A fiúkkal már próbajátékot, meccset is játszottunk. A város gyönyörű, amikor legutóbb futottunk, egy tó melletti tisztáson vezetett az utunk. A társaság befogadó, a kollégium is jól felszerelt. Várom az iskolakezdést, az akadémia partneriskolájában, a Cserepkában kezdem a tanévet – mesélte a 182 centis magassága miatt több poszton is bevethető Olivér, akit egészen korán, a bátyja „fertőzött meg” a kosárlabda szeretetével.

– Idősebb fiam, Levente kosarazott, így Olivér már kicsi kora óta kint volt a tesója meccsein, magába szívta a sport szeretetét. Azok a szülők vagyunk, akik mindent alárendeltek a gyerekek érdeklődésének, fejlődésének, így mentünk a lelátóra, szurkoltunk, aktívan részt vettünk a mérkőzéseken – vette át a szót Halász Mónika Gyöngyi. Az édesanya elmesélte, hogy amikor Olivér betöltötte az ötödik életévét, elvitték ovikosárra Sipos Hajnalkához, aki Rudner Gábor (kosárlabdázó, Szolnoki Olajbányász) édesanyja. A kisfiú tehetsége azonnal megmutatkozott, ám betegsége miatt pár hónapot ki kellett hagynia.

Pécsen is bizonyítani szeretné tehetségét.



– Emlékszem, szilveszter éjszaka volt, amikor bevittük a sürgősségire erős hasi fájdalommal. Szinte azonnal tolták a műtőbe, vakbél- és hashártyagyulladása volt. A kosarazást szerencsére később ott folytatta, ahol abbahagyta. A Lencsési iskolában Gura Norbert lett az edzője, Oli gyakorlatilag mindent neki köszönhet – részletezte az édesanya, aki szerint kellett a fia alázata, szorgalma, hozzáállása, de a technikát és minden mást is az edzője tanított neki.

– Oli nagyon felnéz rá. Rengeteg meccset játszott a csapat, felsőházba jutottak, járták az országot, itthon is mérkőzések sokasága várt rájuk. Olivér közben egy ideje súlyfelesleggel küzdött, ezért kivizsgáltattuk, de hála Istennek, semmilyen rendellenességet nem találtak az orvosok. Önszántából elhagyta a cukros üdítőket, nem nassol, akaraterejének köszönhetően fogyott több, mint tíz kilót – sorolta az édesanya.

Március táján aztán jött a lehetőség, a békéscsabai egyesület kapott egy e-mailt Pécsről azzal, hogy szeretnék Olivért.

– Rengeteget beszélgettünk vele, nagyon büszkék vagyunk rá, mert még csak most lesz hetedikes, de vállalta a kihívást, ami a költözéssel, az önállósodással, az új közegbe való beilleszkedéssel jár. Húsvétkor a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Horvátországba hívta egy háromnapos tornára, ahol várakozáson felül teljesített. Nem is nagyon akart hazajönni, annyira jól érezte magát – sorolta a történéseket Halász Mónika Gyöngyi, akiben volt egészséges aggodalom. Nem tudta, a pécsi iskola hogyan működik, hogy fog helyt állni a fiú egyedül, aztán fogták magukat Olivér apukájával, és elmentek megnézni a kollégiumot. Megnyugodtak, mert látták, hogy a sportolók minden segítséget megkapnak.

– Oli sajnálta az itteni csapatát, mert egy emberként álltak a másik mellett, de úgy érzte, a lehetőséget nem szeretné kihagyni. Nem tudjuk még, hogyan alakul az élete, de nagyon szorítunk neki, bízunk a tehetségében, a szorgalmában. Az élete a kosárlabda, palánk van a szobája falán, ha esik, ha fúj, játszik, még a leckét is pattogtatás közben tanulja. Kitűnő tanuló, aki éli a tinédzserek hétköznapi életét. Mielőtt elment, az edzőjének annyit mondott, szeretné kamatoztatni a tudást, amit tőle kapott. Mi ugyanezt kívánjuk – mondta csillogó szemmel az édesanya.