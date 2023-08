Szombaton az Előre azzal a Monorral csatázik, mellyel szűk egy hete a bajnokságban már megmérkőzött és idegenben 2–0-ra legyőzött. A Kórház utcai Stadion gyepszőnyegének betegsége miatt a találkozót Körösladányban játsszák le. A továbbjutás minden körben egy mérkőzés dönt. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2×15 perces ráadás következik. Ha a hosszabbításban mindkét együttes azonos számú gólt ér el, vagy nem születik találat, a továbbjutás a büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Nehéz győzelmet arattunk Monoron, a vendéglátónk eddig megszerzett egyetlen pontja csalóka képes fest, hiszen meglepően labdabiztos volt, jó szerkezetben játszott, érződött rajta, hogy nincs különösebb vesztenivalója. Ezzel biztosan így lesz az előttünk álló kupamérkőzésen is, mi viszont folyamatosan győzelmi kényszer alatt vagyunk, de a múlt heti meccsből kiindulva most sem lesz egyszerű feladatunk. Két tartós sérült kivételével mindenki rendelkezésre áll, így minden nehezítő tényező ellenére csak a továbbjutás lehet az elfogadható teljesítmény.

A ladányi meccsel párhuzamosan Szarvasra az NB III.-as Erzsébeti SMTK gárdája látogat. A „Liza” négy kör után még veretlen a harmadik vonalban, legutóbb Kecskeméten nyert 4–0 arányban, ami házigazdákra váró meccs nehézségi fokáról is árulkodik.

Sajben Gábor, a Szarvasi FC vezetőedzője: – Az ellenfelünk komoly játékerőt képvisel, tehát nem mi vagyunk a párharc esélyesei, de a kupában bármi megtörténhet egy mérkőzés alatt. Szeretnék bravúros eredményt elérni és továbbjutni. A nagy hőség a profibb, edzettebb és bővebb keretű csapat dolgát nehezíti kevésbé. Igyekszünk kiváló hozzáállással lejátszani a meccset, meglátjuk ez mire lesz elég!

A vasárnap vármegyei találkozókon is NB III.-as ellenfelek látogatnak a Viharsarokba. Az első kört bravúrral záró Mezőmegyer például két osztályt igyekszik majd eltüntetni a BKV Előrével szemben.

Nyúl Gábor, a Mezőmegyer SE játékosedzője: – Ez a meccs nekünk egy nagy ajándék, a klubnak és a játékosoknak pedig óriási dicsőség. Nyilván mindenki tisztában van vele, mekkora a különbség a két osztály között, ettől függetlenül szervezett és tiszta fejű játékkal szeretnénk megszorongatni az ellenfelünket. A heti felkészülésünk nem volt a legideálisabb a nyaralások miatt. Akad két eltiltottunk, lesznek további hiányzóink is, akiket nehéz pótolni, de próbálunk a lehető legjobb összeállításban pályára lépni. Remélem sok embert megmozgat majd a vasárnapi időpont és sokan lesznek a mérkőzésen, hiszen ezek a srácok megérdemlik! Sok sikert kívánok a többi vármegyei csapatnak!

Az Orosháza egy NB III.-as gárdát már kiejtett, most pedig újabbat küldött az útjába a sorsolás. A III. Kerületi TVE egy győzelem mellett három döntetlennel áll az Észak-nyugati csoportban, az idegenbeli találkozóin még gólt sem kapott Felcsúton és Komáromban.

Buza Barnabás, az Orosházi MTK vezetőedzője: – Ott folytatnánk, ahol a Cegléd ellen megkezdtük. Jó lenne kihasználni a lehetőséget, hogy újból sok néző előtt játszhatunk a Mátrai Stadionban. Szeretnénk meglepetést okozni, bár tisztában vagyunk vele, hogy a Kerület jóval komolyabb játékerőt képvisel, azonban mi sem a véletlennek köszönhetően jutottunk tovább. Mindent meg kell tennünk egy szoros mérkőzés érdekében. Nem kell izgulnunk, hiszen nekünk nincs veszteni valónk, amennyiben megvalósítjuk a terveinket, képesek lehetünk tovább menetelni. Beteg és sérült csak egy-egy van, remélem szép délutánt szerezünk az orosházi sportbarátoknak.

A házon kívül pályára lépő körösladányi csapat Kecskemétre látogat, ahol a vármegyei I. osztályban szereplő KLC fogadja. A házigazdák felemásan rajtoltak a bajnokságban, a sárrétieknél a sok hiányzó okozhat nehézséget.

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Természetesen a továbbjutás szándéka vezérel bennünket, igyekszünk majd függetleníteni magunkat attól, hogy alacsonyabb osztályú ellenféllel játszunk. Fontos lenne, hogy a kupában is maradandót alkossunk, ennek most van itt az ideje. Selmeczi-Tóth, Ruzsa és Csicsely sérült, Kisari beteg, Pusztaira pedig az eltiltása miatt nem számíthatunk, vagyis valójában az élet végzi majd a rotálást a csapaton belül. A mostani helyzet elősegíti azt, hogy minél több játékost tudjuk tűzben tartani, persze az eredményességet is szem előtt tartva.

A viharsarki vonatkozású hétvégi program. Augusztus 26., szombat, 16.30: Békéscsaba 1912 Előre–Monor SE (Körösladány), Szarvasi FC–Erzsébeti SMTK. Augusztus 27., vasárnap, 16.30: Mezőmegyer SE–BKV Előre, Orosházi MTK-ULE–III. Kerületi TVE, Kecskeméti LC–Körösladány MSK.