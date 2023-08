Orosházi KA–Érd 24–31 (9–17)

Felkészülési női mérkőzés. Orosháza, 120 néző. Vezette: Matic, Nádasdi.

Orosháza: Bálint 1 – Ludvig 3, Vörös 6, Zavaczki 3, Mikula, Kenyeres 6, Horváth B. 1. Csere: Reszegi (kapus), Kostyó 2, Gara, Ács, Bíró 1, Petri 1, Prozlik, Bedron. Edző: Morva Zoltán. Az Érd legjobb góldobói: Dávid-Azari 13, Kiss 4.

Kiállítások: 2 perc, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 3/1.

Az Érd kezdett hatékonyabban, a játékrész derekán három góllal járt előrébb, amit pár perc alatt hétre növelt (13–6). Morva Zoltán időkérése után megtorpant ez a folyamat, de azután tovább nyílott az olló.

A pihenő után technikai hibák, szabálytalanságok, rontott lövések váltották egymást mindkét oldalon. A tavaly még az NB I-ben szereplő Érd rendezte hamarabb a sorokat és a 36. percben már tíz góllal áll jobban, de a félidő közepére lefelezték ez a házigazdák. A felzárkózás érdekében komoly energiákat emésztettek fel Vörös Bettináék, emiatt jöttek a hibák. A végére így is sikerült megnyerniük a második játékrészt, de összességében vereség lett a vége, így vasárnap a harmadik helyért lép nekpályára a Gárdony-Pázmánd NK ellen.

Morva Zoltán: –Ahogy hét közben is mondtam, most vagyunk a holtponton, de nincs ezzel gond, így terveztük a felkészülést. Fontos változás az első naphoz képest, hogy már értékelhető teljesítményt nyújtottunk. Annak külön örülök, hogy volt tartása a csapatnak, hiszen komolyabb hátrányból is visszakapaszkodtunk.

További eredmények: Hajdúnánás SK–PC Trade Szegedi NKE 29–27, Pécsi TE-PEAC–Mohácsi TE 25–17, SZISE–Gárdony-Pázmánd NK 33–32.

A vasárnapi program

10.00: Szegedi NKE–Mohácsi TE

11.45: Hajdúnánás SK–Pécsi TE-PEAC

13.30: Orosházi KA–Gárdony-Pázmánd NK

15.15: SZISE–Érd