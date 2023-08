Szeptember 2., szombat, 16.30

Gyulai TFC (1.)–Szarvasi FC (3.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – A győzelemre törekszünk a Szarvas ellen is, bár tudjuk, hogy egy jó csapat, amelynek kifejezetten eredményes a támadószekciója és a középpályás sora is. Nekik is az a céljuk, hogy osztályt váltsanak. Sajnos az egyik gólerős támadónk, az eddig öt bajnoki gólnál tartó Tanner Gergő sérülés miatt kiesett a játékból, de tudjuk kivel pótolni. Hazai pályán bárki – így a Szarvas ellen is – reális esélyünk van a győzelemre.

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – A Gyulát ismerjük, nagyon erős a játékoskerete. Teljesen átalakult a csapatuk, a tavalyi együttesből mindössze egy játékos szerepelt a legutóbbi mérkőzésükön. Nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, de arra törekszünk, hogy végig nyílttá tegyük.

Mezőhegyesi SE (2.)–Gyomaendrődi FC (7.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Jó rajtot vettünk, örülünk a két győzelemnek, de helyén kell kezelnünk ezt a helyzetet, a földön kell maradni. Nem lesz egyszerű a Gyomaendrőd ellen, mert egy jó csapatról beszélhetünk. A saját játékunkat akarjuk játszani. Bízom benne, hogy megmarad a lendületünk, ugyanúgy játszunk majd, mint az előző két mérkőzésen és eredményesen zárjuk a szombati találkozót. Vannak kisebb sérülések, de ezzel nem is akarok foglalkozni, mert ez sajnos velejárója a játéknak.

Orosházi MTK-ULE (6.)–Szeghalmi FC (5.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Kimaradt egy mérkőzés a Magyar Kupa kötelezettségünk miatt, ahol azonban magasabb hőfokon kellett játszani, mint a bajnokikon. A Szeghalom idei kerete erősebb, mint a tavalyi, más edző irányít, de nem lehet más célunk hazai pályán, mint a három pont megszerzése. A Gyula három mérkőzésből hármat behúzott. Tartanunk kell velük a lépést, minimális a hibázási lehetőségünk, ám ezzel nem akarunk plusz terhet rakni a játékosok nyakába. Szerdán is pályára lépünk, így gyorsan behozhatjuk a hátrányunkat. Könnyű helyzetben vagyok, mert szinte mindenki a rendelkezésemre áll. Kasuba Dániel is edzésbe állt, remélem, hogy akár már szombaton hadra fogható lesz.

Medgyesbodzás SE (10.)–Jamina SE (9.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Szeghalmon a második félidőben már fegyelmezettebben játszottunk, nem voltak akkora kihagyások, mint az elsőben. Fontos tanulság, hogy végig kell koncentrálni egy mérkőzésen, nem lehetnek olyan húsz perces kihagyások, mint legutóbb. Kétszer is láttam a Jaminát. Mindkét csapat úgy gondolkozik, hogy ez az a találkozó, amit meg lehet nyerni. Szerintem háromesélyes a mérkőzés, s az nyer, amelyik motiváltabb lesz. Előrejátékban jobbak vagyunk, mint tavaly, sajnos a védelmünk sebezhetőbb, ezért a védekezésre kell még jobban odafigyelnünk. Sok a fiatal, és még nem állt össze teljesen az együttesünk.

A Nagyszénás SE (4.)–Békéscsaba 1912 Előre II (8.) mérkőzést pénteken lapzártánk után játszották.