A klub a hivatalos közösségi oldalán megadott link alatt ebben az évben is előzetes regisztrációs lehetőséget biztosít a szurkolóknak, meghosszabbíthatók a helyre szóló bérletek is. A klub az új szezontól VIP-bérleteket is kibocsát, amelyek szabad ülőhelyválasztást, az idény végén egy vendéglátást és egy névre szóló, csapat által dedikált mezt is tartalmaznak. A bérletek a 06 30 9553 745-ös telefonszámon is előjegyeztethetők.