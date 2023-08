A Martfűn sikeresen rajtoló gyarmatiak a Budapest Honvéd akadémistáit fogadják, akik a Kecskemétet győzték le, egyetlen találatot hozó 90 perc során. A két gárda megegyezik abban, hogy most formálódik. A sárrétieknél a nagy nyári fluktuáció okozta fiatalítás, a fővárosiaknál pedig az évente megszokott korosztály váltás jelenti az „útkeresés” hátterét.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Pozitívum számunkra, hogy három ponttal tudtunk beiratkozni a bajnokságba. Aktuális ellenfelünk soraiban számos korosztályos válogatott szerepel, híreink szerint minden tavalyi tartalékcsapatnál ígéretesebb kerettel rendelkezik. Nem kérdés, hogy egy iskolázott gyors, sokat futó, taktikailag felkészített gárdával találjuk magunkat szemben szerdán. Van elképzelésünk arra, hogyan tudjuk megvívni sikerrel a párharcot, azonban az elmúlt szezon megtanított bennünket a szerénységre, hiszen a második csapatok ellen mindössze ötöt pontot gyűjtöttünk be a megszerezhető harmincból. Persze azóta sokat formálódtunk, fiatalodtunk, ebből kifolyólag más karakterű együttest tudunk pályára küldeni. Kölcsönösen tanuljuk egymást a fiúkkal, a szerdai találkozó jó értékmérő lehet számunkra, hogy milyen szerepet tölthetünk be a bajnokságban.

Az aranyéremre címre törő békéscsabaiak egy potenciális közvetlen riválisuk ellen mutatkoztak be eredményesen. Vendéglátójuk változatos mérkőzést vívott Pesterzsébeten, melynek során vezetett is, ám végül az utolsó pillanatokban szerzett találattal tudott pontot menteni. A döntetlennel elégedettek lehettek Cegléden, a csabaiak most viszont biztosan nem érnék be ennyivel.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – A vasárnapi első félidővel elégedett voltam, a megbeszéltek szerint teljesített a csapat, utána viszont valamiért letért az útról. Szeretnénk elérni azt, hogy szerdán a teljes mérkőzést uraljuk, mert nagyon fontos lenne idegenben is a három pont begyűjtése. Ennek érdekében a védelmünknek végig stabilnak kell lennie, mert a helyzeteink biztosan meglesznek ahhoz, hogy sikeresen vegyük ezt az akadályt. Igyekeztünk feltérképezni az aktuális ellenfelet, lehet látni rajtuk, hogy nem adják könnyen magukat. Kellemetlen stílusú gárda, igazoltak olyan játékosokat, akik „tudják” a focit, a hétvégi döntetlen is biztosan feldobta őket. Nálunk apróbb változtatások lehetnek, ami biztos: Mikló eltiltása letelt, bízunk benne, hogy a korábban sérült lába is bírja majd a terhelést!

A Szolnok elleni hazai sikerrel felvértezett ladányi csapat a Vasas II. otthonába látogat. Legutóbb februárban találkozott a két gárda, akkor a sárrétiek 3–2-re nyertek a fővárosban, ezzel az eredménnyel bizonyára most is kiegyeznének. A Schindler Szabolcs által irányított piros-kékek bemutatkozása is jól sikerült, hiszen Szegeden gyűjtötték be a három pontot, amit odahaza biztosan tovább gyarapítanának.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – A vasárnapi mérkőzésünk nem minden része alakult a terveink szerint, viszont a fiúk hozzáállása mindvégig stabilitást adott, az utolsó félórában pedig sikerült érvényre juttatni az akaratunkat. Tapogatódzunk a bajnokságban, a Vasassal tavaly is azonos csoportban voltunk, de az akkori meccseinkből messzemenő következtetést nem lehet levonni. Fiókcsapatként jelentősen átalakult, ráadásul biztosan lesznek visszajátszói, hiszen az NB II,-ben nem lesz játéknap. Láttuk a hétvégi mérkőzésüket, próbálunk hasznos tapasztalatokat meríteni belőle. Könnyű mérkőzésekre idén sem számítunk, viszont szeretnénk tovább folytatni a vasárnap megkezdet utat, hogy augusztus végére ténylegesen eredményes kezdésről beszélhessünk. Sérültjeink, Selmeczi-Tóth, Farkas és Ruzsa jó úton jár a felépülés felé, viszont rájuk egyelőre továbbra sem számolhatunk.

A szerdai program. 17.30: Füzesgyarmati SK–Bp. Honvéd-MFA II., Ceglédi VSE–Békéscsaba 1912 Előre, Vasas FC II.–Körösladány MSK, Kecskeméti TE II.–FC Dabas, Monori SE–BKV Előre, Pénzügyőr SE–Erzsébeti SMTK, Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Szolnoki MÁV FC–Martfűi LSE.