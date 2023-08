Küzdősport Megérkezett a magyar kick-box utánpótlás válogatott Isztambulba, ahol túlesett a mérlegelésen és a regisztráción. A megszokott mederben zajlottak az események. Megtartották a versenybírók eligazítását, elkészült a sorsolás is.

Az Európa-bajnokság abban is a megszokott, hogy akadnak nagy és kis létszámú súlycsoportok, illetve kategóriák, ahogyan ez a korábbi években is történt. Izgalommal várták a sorsolást a Békés Megyei Harcművész Szövetség égisze alá tartozó klubok versenyzői. Természetesen átmozgató edzést is tartottak, hiszen a kialakított formát meg kell próbálni megtartani. Ahogyan ez várható volt, a hétfői versenynapon az ünnepélyes megnyitó után többen küzdőtérre lépnek. A battonyai Marosin Bella két szabályrendszerben is küzdeni fog a továbbjutásért.

Aki szeretné az eseményeket követni, interneten ide kattintva követheti az eseményeket:

A hétfői vármegyei vonatkozású program:

Point-fighting szabályrendszer:

Junior korosztály:

57 kg: Csiernyik Zsombor–Alexandros Lyritis (Görögország) a nyolc közé jutásért (6. tatami 13.00)

Kadet 2 (Ifjúsági) korcsoport:

47 kg: Gyeraj Ákos–Milaim Nexhipi (Koszovó) a tizenhat közé jutásért (3. tatami 14.43)

Kadet 1 (serdülő) korcsoport:

42 kg: Petró Laura Lilla–Yagmur Ecrin Güldogan (Törökország) a nyolc közé jutásért (3. tatami 13.21)

Light-contact szabályrendszer:

Kadet 2 (ifjúsági) korcsoport:

63 kg: Tóth Lajos–Joseph Wood (Nagy-Britannia) a nyolc közé jutásért (2. tatami 16.10)

46 kg: Marosin Bella Mónika–Kalina Polak (Lengyelország) a nyolc közé jutásért (5. tatami 13.53)

Kick-light szabályrendszer:

Kadet 2 (ifjúsági) korcsoport:

46 kg: Marosin Bella Mónika–Katrin Parvanova (Bulgária) a nyolc közé jutásért (4. tatami 10.31)