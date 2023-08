A Békéscsabai Dózsa SC-ben kezdett el atletizálni, majd a Békéscsabai Előre Spartacusban folytatta, ahol a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club igazgatója, vezetőedzője, Tóth Sándor is felkészítője volt.

Zsilák Ilona érettségi előtt, 18 éves korában határozta el, hogy elkezd sportolni. A kézilabdával kezdte, de nem tetszett neki.

– Az érettségi szünetben nem csak tanulással töltöttük az időt, s mivel szerettem futni, lementem egy edzésre az atlétákhoz. Százon el is indítottak, ám nem jött be, majd nyolcszázon is, de a második körben kiálltam, mert színházjegyem volt… Mondta is a Such Margit edzője – aki egy jó futó volt – hogy soha nem lesz belőlem atléta. Nos, soha nem szabad azt mondani, hogy soha. Később ugyanis mezein országos bajnok lettem csapatban és a háromszor nyolcszázas váltóban is. Még a Margitot is legyőztem! – emlékezett vissza a már több mint négy évtizede Budapesten élő Zsilák Ilona.

Kétszer állt nagyon közel ahhoz, hogy olimpián indulhasson, először 1972-ben, amikor 3000 méteren megfutotta az első országos csúcsát.

– Ezerötszázon megvolt az olimpiai szintem, de vidékiként hátrányban voltam és nem engem, hanem két másik futót vittek ki Münchenbe – mondta.

A világbajnokságon azonban elindulhatott, de már nem rövidtávon, hanem maratonon.

– 1979-ben megszületett a kisfiam, így két és fél év kimaradt, mert vele akartam lenni. Itthon akkoriban kezdtek jobban maratont futni, gondoltam én is kipróbálom. Akkoriban már edzősködtem, megszereztem a szakedzői diplomát is, a Csepel színeiben versenyezve a maratonra is magamat készítettem fel. Tudatosan készültem, de a világbajnokságon való indulás akkor még nem nagyon jutott eszembe. Szegeden volt negyven fokban volt az első futásom, amit meg is nyertem. Mivel jó időket mentem, s a magyar bajnokságot is megnyertem, 41 évesen meghívtak a válogatottba. Igaz, tíz (!) nappal a világbajnokság előtt szóltak, de egy másik jó futóval, Szabó Karolinával örömmel mentem és 2:46:48-as idővel a középmezőnyben (a 30. helyen – a szerző) végeztem. A verseny mezőnye a stadionból indult és oda is érkezett vissza, mit mondjak, óriási élmény volt! Két évvel később futottam meg egyéni legjobb eredményemet, a 2:37:44-es időt.

Zsilák Ilona

Egyértelműnek tűnt, hogy 1984-ben Los Angelesben már átérezheti az olimpiai semmilyen más versenyhez nem hasonlítható hangulatát, ám közbeszólt a politika. Ismert, hogy a volt szocialista országok többsége bojkottálta az olimpiát, így az amerikai metropolisz helyett Prágába mentek, ahol az „álolimpiának” is nevezett viadalon indultak.

– Persze az már nem volt ugyanaz – mondta keserűséggel a hangjában Zsilák Ilona. – Azért nem vették el a kedvemet, ott voltam Európa legjobb tíz maratonfutója között, Nagojától, Frankfurton át Szöulig több világkupán is indultam. Sajnos negyvenhárom évesen elveszítettem a férjemet és ezután már nem volt ugyanaz a motiváció.

Zsilák Ilona ma már ritkábban, de megfordul szülővárosában, ahol Erzsébet húga él. Ma is nagy figyelemmel követi szeretett sportágát.

– A fiam meglepett egy jeggyel, így ott leszek a budapesti világbajnokság első napján. Az elmúlt időszakban figyeltem a Gyémánt Liga versenyeit, hogy még inkább képbe kerüljek a vébé résztvevőit illetően.

– Mindig megvolt a célom, a sportban és az életben is, ez a legfontosabb üzenetem a mai fiataloknak. Mindig legyen valamilyen céljuk! – hangsúlyozta Zsilák Ilona.