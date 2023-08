A magyar női röplabda-válogatott Belgium után Ukrajnától is 3:0-s vereséget szenvedett az Európa-bajnokság genti A csoportjának szombati játéknapján. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány a Swietelsky-Békéscsaba négy játékosa közül Pintér Andreának szavazott bizalmat a kezdőben. Később Glemboczki Zóra, Kump Alíz és Eb-újoncként a liberó Kertész Petra is pályára lépett.

A magyarok és az ukránok az elmúlt bő egy évben már hetedszer találkoztak, a legutóbbi hat alkalomból a magyarok mindössze egyszer győztek az európai rangsorban 11. helyen álló rivális ellen.

Ukrajna–Magyarország 3:0 (17, 24, 17)

Magyarország: Kiss G. 7, Nacsa-Pekárik 6, Németh A. 19, Török 4, Pintér, Boskó 3. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Vezsenyi, Petőváry 1, Glemboczki 3, Kump, Lászlop 2, Berkó, szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

Az első szett hullámzó játékot hozott, sokszor egymás hibáiból éltek a csapatok. Mivel ebből a játszma derekáig a magyaroknál akadt több, 16:11-nél tetemesnek tűnt Törökék hátránya. Németh ugyan sok pontot szerzett, ám nem igazán akadt eredményes társa, így az ukránok összességében könnyedén kerültek előnybe.

A második felvonásban a végjátékban három ponttal is vezettek a magyarok (22:19), de a rivális Anasztaszija Krajduba vezérletével szettlabdát hárítva ezt a játszmát is megnyerte.

Lendületben maradtak az ukránok a 3. játszmában is, folyamatosan növelték a különbséget és biztosan nyerték a találkozót.