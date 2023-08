Kecskeméti TE–Optimum Solar-Békési FKC 28–35 (16–19)

Felkészülési férfi mérkőzés. Kecskemét, 80 néző. Vezette: Sándor, Szabó B.

Békés: Takács – Novák Zs. 3, Mezei 4 (2), Haszilló 5, Horváth L. 1, Kepes 5 (1), Árpási 5. Csere: Borbély (kapus), Laufer 5, Kovács Sz. 1 (1), Balogh B. 2, Fedor 1, Sütő, Dávid 3. Edző: Padla József. A Kecskemét legjobb góldobói: Lukács 6, Horváth A. 5 (1), Vincze 4.

Kiállítások: 8 perc + Kiss kizárva, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4.

Az első félidőben fej-fej mellett haladt a két csapat, két gólnál azonban egyik sem tudott ellépni csak közvetlenül a szünet előtt. Kemény csata folyt a pályán, a játékosok komolyan vették a dolgukat, helyenként a sportszerűség határát is átlépve. A játékrész végén szerzett 3 gólos különbség állandósult a térfélcserét követően. Bár a kecskemétiek igyekeztek felzárkózni, ezeket rendre visszaverte a teljes keretét forgató BFKC, a meccs végjátékában pedig a rendezetlen védelem elleni gólokkal bebiztosította sikerét.

A békési együttes augusztus 18-19. között a Madzagfalvi Kupa keretében a DEAC és a Pick Szeged U21-es gárdájával mérkőzik meg hazai közönség előtt.

Padla József: – Hasznos mérkőzés volt, mindkét fél részéről százszázalékos hozzáállással. Azokat az elemeket próbáltuk, amik a bajnokságban is sikerre vezethetnek bennünket. Szép csapatszintű és egyéni támadásokat vezettünk, a védekezésünk is kellően agresszív volt.