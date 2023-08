Négynapos tábort tartottak Kiskunhalason a kick-box sportág hét szakága közül a formagyakorlatosok. A táborban négy korosztályban 23, az Európa-bajnokságra indulási jogot szerzett fiatal vett részt. A szakág hazai vezetője, Puravecz Péter elmondta: minden korábbinál jobban sikerült a felkészülés, amiben többek között közrejátszott, hogy egy tornász teremben tudtak készülni, illetve, hogy a mozgásformák mindegyikét egy-egy szakértő felügyelte.

– Mivel a formagyakorlatok a harcművészetekből ismert mozdulatok mellett akrobatikus elemeket is tartalmaznak, több oktatót is bevontunk. Tradicionális technikákhoz értő edző mellett volt tornászedző, akrobatikához értő tréner és további segédek is. Ezáltal három-négy csoportban tudtunk személyre szabottan foglalkozni a sportolókkal. Nem általános oktatás zajlott, hanem az egyéni hibákat javítottuk, és úgy próbáltuk tökéletesíteni a gyakorlatokat – magyarázta a szakember. – A korábbi táborok során is kemény munka folyt, most azonban a sportolók is ráéreztek arra, hogy egy tornászterem adta lehetőségek mennyit tudnak lendíteni a fejlődésen – emelte ki Puravecz Péter.

– Máskor tatamis termekben rendeztük az ilyen összetartozásokat, most viszont volt például szivacsgödör, és lépten-nyomon olyan eszközökbe botlottunk, amelyek mind-mind segíteni tudtak a gyakorlatok csiszolásában. Jelentős szakmai fejlődést láttam a versenyzőkön. Jó hangulat uralkodott a négy nap során. Az esti összegyűlések, barátkozások, közös nevetések is olyan pluszok, amik szintén nagyon fontosak – mesélte a szakágvezető.

Az Európa-bajnoki várakozásokat taglalva, Puravecz Péter emlékeztetett rá, hogy a tavalyi utánpótlás világbajnokság több magyar tehetségnek pályafutása első nagy világversenye volt, most viszont már ők is némi rutinnal felvértezve vágnak majd útnak.

– A tavalyi vb a sok magyar debütáló miatt nehéz terep volt, most pedig, Európa-bajnokság lévén, még valamivel szűkebb lesz a mezőny is. Ezért én bízom abban, hogy kicsit eredményesebbek is leszünk, mint tavaly. Négy aranyéremre számítok, emellett pedig hiszem azt, hogy minden egyes indulónk képes az éremszerzésre. Ezért talán nem elrugaszkodott az, hogy legalább húsz dobogós hely megszerzésében reménykedem. Nem titkolom, éremesőt várunk! – bizakodott a sportvezető.

A 18 éven aluliak Európa-bajnokságát augusztus 28. és szeptember 2. között rendezik meg Isztambulban.