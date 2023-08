Orosházi KA–Mohácsi TE 26–21 (11–11)

Felkészülési női mérkőzés. Orosháza, 150 néző. Vezette: Fazekas Zsuzsanna, Ónodi Erika.

Orosháza: Reszegi – Jáhn 1, Petri 1, Zavaczki 9, Kostyó 1, Gara 1, Horváth B. 4. Csere: Bálint (kapus), Mikula 2, Vörös, Ács 1, Kenyeres 2, Bíró 1, Ludvig 2, Prozlik, Bedron. Edző: Morva Zoltán. A Mohács legjobb góldobói: Kaló 7, Spán 4.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 6/4.

A hétvégére nem csak a csapatok, hanem a hőség is megérkezett. Már a délelőtti kezdésnél is 30 fokhoz közeli értéket mutatott a hőmérő higanyszála. Délutánra ez csak fokozódott, ennek ellenére megtelt az Eötvös csarnok lelátója.

A találkozó első perceiben főleg mohácsi gólnak tapsolhattak a nézők. Morva Zoltán 13. percig bírta nézni csapata játékát, amely ekkor már öt góllal volt lemaradva. Sikerült rendeznie a sorokat, zsinórban hatszor voltak eredményesek tanítványai, és ikszre hozták a félidőt. Szünet után is a baranyai gárda kezdett jobban, de most hamarabb reagáltak a házigazdák és 18–14-re fordítottak. Főleg Zavaczki Boglárka jelentett komoly veszélyt a mohácsi kapura, de a vendég alakulat szívósan kapaszkodott és 18–18-nál egalizált. Ekkor érkezett a kapuba Bálint Anna, aki hetest, és ziccereket is hárított, társai ezalatt kialakították a győzelemhez szükséges fórt.

Morva Zoltán: – Nem lehet kifogás a fáradtság és a nagy meleg. Egy két játékost kivéve értékelhetetlenül játszottunk. Bízom benne, hogy holnap tudunk javítani!