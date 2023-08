MTK Budapest–EUbility Group-Békéscsabai ENKSE 34–34 (14–16)

Női felkészülési mérkőzés. Kisvárda, 30 néző. Vezette: Gulybán, Juhász I.

MTK: Győri 1 – Andróczki 1, Szabó K. 3, Török L. 5, Szabó N. 5 (3). Poczetnyik 3, Fekete B. 5. Csere: Szőke (kapus), Kobela, Mészáros 5, Mazák, Juhász, Dakos 6 (1), Porobic. Edző: Vágó Attila.

Békéscsaba: Pásztor – Szondi 4, Lanisztanin 7 (5), Giricz 4 (1), Gyimesi 6, Román 7, Horváth G. 1. Csere: Szabó D., Madeira-Domokos (kapusok), Sándor, Mayer 2, Jovacsevics, Török, Aranyi 2, Bencsik 1, Csáki. Edző: Rác Sándor.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/6.

A kezdés után a fővárosiak álltak bele jobban meccsbe, a csabaiak három kapufát is dobtak, így azután a 12. percben már 10–5 állt az eredményjelzőn. Rác Sándor öt-egyes védekezésre állította csapatát, ami meghozta a fordulatot. Román Dorina nem csak jól zavart, de gólerős is volt, nála csak Gyimesi Kitti volt hatékonyabb támadásban, a kapuban pedig Szabó Dorina adott stabilitást. Ezek együttes hatására egy 11–3-as etapot követően fordult a kocka és viharsarki vezetéssel indulhatott a második félidő.

Szünet után mindkét együttes játéka hullámzott, ennek megfelelően változott az eredmény is. Az MTK jött ki jobban (18–17), de azután egy 5–1-es szériával megint fordítottak a lilák (42. p.: 21–24). Lanisztanin és Román termelte a gólokat, a védekezés is jól működött az 50. percig (25–30), a végjátékra azonban lábra kaptak a fővárosiak, így összességében igazságos döntetlennel zárult a csata.

Az Előre jövő héten a hazai rendezésű Szabó Károly-emléktornán szerepel.

Rác Sándor: – Az egész tornával mutatott teljesítménnyel és mentalitással elégedett vagyok. A csapat hasonlított arra, amit a bajnokságban is látni szeretnék. Bemutattunk néhány új elemet, tetszett az öt-egyes védekezésünk, minden tekintetben jó volt ez a két nap.