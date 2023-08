A hazaiak az első félidőben rendkívül szervezett játékkal nehezítették meg a két osztállyal feljebb szereplő közlekedésiek dolgát. A fővárosiak jelentős fölényben játszottak a rekkenő hőségben, de a hazaiakat olykor a szerencse is pártfogásba vette, így a szünetig nem esett gól. A folytatásban büntetőből gyorsan vezetéshez jutott a BKV egy büntetőből, a hazaiak szervezettségét azonban ez sem ásta alá. Hősiesen védték a kapujukat, miközben szórványosan veszélyes kontrákkal veszélyeztettek. Ez eredményezte a szépítést is, ami új erőket mozgósított játékosaikban. A rendes játékidő végén kitámadtak a megyeriek az egyenlítés érdekében, meg is volt a meccslabdájuk, de kimaradt, a másik oldalon viszont Kilin nem hibázott a hosszabbításban.

A megyei csapat teljesítménye megsüvegelendő, nagy lelkesedéssel pótolta az erőléti hiányosságát a nagy forróságban, és végig sakkban tartotta az esélyesebb ellenfelét.

Nyúl Gábor: – Gratulálok a csapatnak, még a végén is megvolt az esély arra, hogy kiegyenlítsünk, ami óriási dolog! Nem gondoltam volna, hogy a meccs után kicsit bosszús leszek a gyermeteg gólokért, de a csapat kitette szívét-lelkét a pályára a rekkenő hőségben, óriásit futballozott, de a végére így is kijött a két osztályból eredő edzettségbeli különbség. Gömöri János