Eredetileg a hagyományos, először éppen tíz évvel ezelőtt megrendezett Sporthétfő keretében a főtéren köszöntötték volna az Európa-bajnoki aranyérmet nyert súlyemelőt, Mitykó Veronikát, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club négy, a budapesti világbajnokságon szerepelt sportolóját: Márton Anitát, Oláh Barbarát, Nadj Leventét és Steigerwald Ernőt, valamint Zsilinszki Orsolyát, az Argentínában megrendezett 6. Hallássérült Úszó Világbajnokságon szerepelt fiatalt, ám a rendkívüli hőségre való tekintettel változott a helyszín, a Sporthétfő programja pedig elmaradt.

Szarvas Péter bevezetőjében elmondta, hogy a megjelent sportolók és edzők olyan hírnevet adtak a városnak az elmúlt időszakban elért eredményekkel, amire mindenki büszke lehet.

– Békéscsaba sokszor kerül be pozitív hírekkel a keringésbe, nemcsak a Kolbászfesztivál, vagy a Munkácsy Mihályhoz kapcsolódó kulturális örökség kapcsán, hanem a legtöbbször a sporteseményeken jó eredményeket elérő versenyzők kapcsán – mondta a polgármester. – Nem volt ez másként idén nyáron is, amelyen a csabai színeket képviselték a versenyzők és szakvezetők. Kedves versenyzők és edzők nagyon szépen köszönjük, hogy Békéscsabát ilyen nagyszerűen képviseltétek ezeken a világversenyeken és erősítették azt a Békéscsaba városáról kialakult véleményt, hogy rengeteg sportágban, nemcsak tehetséges, hanem szép eredményt elérő versenyzőnk van az utánpótlás és a felnőtt korosztályban is. Nemcsak a békéscsabai átlag nézőközönség, hanem az állami kormányzati sportvezetés is tudja ezt, hogy Békéscsabán milyen aktív a sportélet. Ennek is köszönhető egy kis változás a jövő évtől a békéscsabai sportfinanszírozással kapcsolatban.

Szarvas Péter

Szarvas Péter megjegyezte, hogy közel 6000 igazolt versenyző van Békéscsabán, ami nagyon magas szám. Azt meg sem lehet mondani, hogy a nem igazolt versenyzőkből mennyi a sportolók száma.

– Látjuk a parkjainkban, a kerékpárútjainkon, hogy rendkívül megélénkült a sportélet. A civil sportolók is felfedezték a város szépségeit, az infrastruktúrát. Békéscsabán a profi és az amatőr sportban is női sportot szeretők száma. Az önkormányzat infrastruktúrában és a pénzügyi háttérben is igyekszik elősegíteni a sportolást.

Mitykó Veronikát Nadj Leventát és Oláh Barbarát köszöntötte Szarvas Péter

A városvezető egyenként méltatta a megjelent sportolókat és edzőket. Mitykó Veronika az U23-as Eb-n szakításban győzött. Zsilinszki Orsolya Argentínában a 6. Hallássérült úszó világbajnokságon a mellúszó számokban egy-egy negyedik, ötödik és hatodik helyet harcolt ki, a 100 méteres pillangón hetedik, a kétszázas távon ötödik lett, a 800 és 1500 méteres gyorson pedig mindkétszer hatodik. A budapesti atlétikai világbajnokságon Oláh Barbara a 20 km-es gyaloglásban a 34. lett. Steigerwald Ernő és Nadj Levente a 4x400 m-es váltóval országos csúcsot ért el a selejtezőben. Előbbi futott is, utóbbi tartalékként szerepelt. Márton Anita súlylökésben szerepelt és lett 20. Őket és edzőiket, Bökfi Jánost, Petróczki Zsombort, Tóth Sándort, Adorján Lászlót, Erdős Pétert és id. Eperjesi Lászlót is külön ajándékkal jutalmazták.

– Nagyon büszkék vagyunk rátok, szurkoltunk nektek, rászolgáltatok erre. Tisztességes felkészüléssel minden erővel arra törekedtetek, hogy nagyszerű eredményeket érjetek el, ami adjon a jövőre biztatást – mondta Szarvas Péter.