A szarvasi tereplövész beszámolójából kiderült, hogy a pályát közepesen nehézre építették, mindenkinek volt sikerélménye. Az időjárás kedvezett a versenyzőknek, végig sütött a nap, és a szél is csak néha támadt fel, viszont amikor fújt, akkor nagyon meg tudta tréfálni a lövőket.

– A verseny szokásosan két részből állt, délelőtt egy ötven, majd a nap második felében egy harminccélos pályát kellett meglőni – mondta a rutinos lövész. – Nekem a palackom, amiről a puskámat töltöm, sajnos kifogyott, így kénytelen voltam kézi pumpával feltölteni a tartályát. Nagyon ritkán használom a pumpát, mert előfordul, hogy pumpálás közben a nagynyomású levegővel együtt kondenzvíz is kerül a tartályba és onnan a többi alkatrész közé, ami nem tesz jót a szerkezetnek. Sajnos most pont így jártam, a délelőtti fordulóban nagyon leesett a lövedéksebességem, tíz tíz méter per szekundummal lassabban lőtte ki a puskám a lövedékeket, így több távoli célnál alá ment.

Arra panaszkodott, hogy az időnként feltámadó erősebb szél is kivitte pár távoli lövését a találati zónákból, valamint egy álló célt is kihagyott, így a délelőtti fordulóban 10 hibával csak a harmadik helyet sikerült megszereznie. Ezután sikerült visszaállítani a szokásos lövedék sebességet és a már jól működő puskával magabiztosan lőtte végig a pályát.

– Mindössze egyetlen hibával megnyertem a délutáni fordulót, igaz a délelőtti sok baki miatt összesítésben nem sikerült feljebb lépnem, így az idei ob-n a harmadik helyen végeztem – mondta Sutyinszki István.

A következő Field Target verseny a Magyar Kupa 5. fordulója lesz, amit a Debrecen-Bánki arborétumban rendeznek meg szeptember 23-án.