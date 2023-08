Nagy Attila és Hetey Tamás edzők, valamint a Békéscsabai RSE NB I.-es együttesének tagjai idén is megtartották a hagyományos kerékpáros csapatépítő kerékpártúrát, az úti cél most is Gyula volt. A csapat kitett magáért, a 45 kilométeres távot 140 perc alatt abszolválta.