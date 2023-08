Hallgass minket! 1 órája

Erős röplabdacsapatot építenek Békéscsabán: a Beol podcast vendége Baran Ádám

Egyesületüknél nem veszik le a fókuszt, hazai és nemzetközi szinten is erős csapatot építenek a következő szezonra – ígéri Baran Ádám. A Békéscsabai RSE elnöke büszke arra, hogy a felnőtt Európa-bajnokságon a klub négy játékosa is szerepel. A Gajdács Pállal folytatott beszélgetésben kitért az elnök arra is, hogy a következő években is lesz még Békéscsabán nagy nemzetközi röplabdaesemény.

Baran Ádám Fotó: Imre György

