Az eleki Velek Vezér Hagyományőrző Egyesület versenyzői két Európa-bajnoki címet, négy ezüst-, és három bronzérmet hoztak haza Romániából.

A vár sáncain és a Mamut-hegyen megrendezett viadalon huszonnégy ország közel ötszáz íjásza elképesztő látványt nyújtott érdekesebbnél-érdekesebb öltözékével és az íjjal való precíz bánásmódjával. A legtávolabbi résztvevők az Amerikai Egyesült Államokból és Hongkongból érkeztek.

Az elekiek most is, mint mindig fantasztikus teljesítményt nyújtottak, hősiesen helytálltak az időjárás viszontagságai ellenére is. Két arany, négy ezüst és három bronz a dicső mérleg.