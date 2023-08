A szombati mérkőzések többségén a magasabb osztályban szereplő fél harcolta ki a továbbjutást, akadt persze meglepetés is. Zsadányban és Kamuton a hazaiak két szinttel magasabban jegyzett ellenfelet vertek ki, Kaszaperen és Végegyházán sem a papíron erősebb fél győzött.

A megye I. osztályú mezőny 9 tagja mellett 6 A csoportos együttes is kihagyta az első kört. A „kimaradók” a szeptember 10-i második fordulóban csatlakoznak a 17 párharc győzteséhez. A továbbjutás egyetlen meccsen dől el. Döntetlen eredmény esetén az alacsonyabb osztályú csapat a kedvezményezett, míg azonos szintű felek között büntetőrúgások döntenek ilyenkor.

Eredmények. Békés Vármegyei Kupa, 1. forduló: Vésztői TK–Mezőberényi LE 1–4 (1–2), gól: Fazekas J., ill. Kovács Gy. 2, Burai, Durkó. Kardos KSK–Tótkomlósi TC 1–4 (1–1), gól: Oláh, ill. Abonyi 2, Szabó S., Makszi. Bucsa SE–Köröstarcsai KSK 2–1 (1–1), gól: Tasi T., Hangyási, ill. Hajdú. Okány KSK–Dobozi SE 1–5 (0–3), Veres, ill. Lukucz, Rácz, Roszik, Sztojka N., Váczi R. Zsadányi KSE–Békéscsabai MÁV SE 1–0 (0–0), gól: Szilágyi E. Sarkadkeresztúri SE–Csorvási SK 1–2 (1–2), gól: Szabó Milán, ill. Popovics, Varga G. Sarkadi KLE–Újkígyós FC 1–6 (0–3), gól: Bozsányi K., ill. Csiernyik M. 4, Danczik, Prókai. Kötegyáni FC–Elek USE 1–16 (0–9), Bozsányi I. T., ill. Kacsala 3, Nagy Á. 3, Rostás 2, Jepure 2, Kászián 2, Kovács Zs. 2, Bíró, Kasznár. Telekgerendási LSC–Lőkösháza KSK 1–10 (0–5), gól: Nyemcsok, ill. Barthalos 2, Komlósi 2, Susánszki 2, Boros, Czernó, Torma, Mekis (öngól). Végegyházi SE–Kevermes SE 3–2 (1–0), gól: Kecskés, Multyán, Balog A., ill. Marik (öngól), Pain. Kamuti SK–Békésszentandrási HMSE 4–3 (1–2), gól: Krizsán 3, Szalkai, ill. Tóth P., Tasi K., Balogh M. Békéssámsoni SK–Battonyai TK 1–7 (1–3), gól: Nagy T. (öngól), ill. Kovács Z. 2, Kotroczó 2, Liszkai L., Varga P., Káló. Medgyesegyháza SE–Csanádapácai EFC 2–7 (0–4), gól: István 2, ill. Deák A. 3, Kasza 2, Bozsó M., Juhász. Gádorosi LSE–Magyarbánhegyesi FC 1–8 (1–2), gól: Szijjártó G., ill. Fülöp 2, Fodor R. 2, Fodor P., Kormányos, Varga P., Matuz. Kaszaper FC–Békési FC 3–2 (1–2), gól: Mátó, Tóbiás, Szivák, ill. Kardos, Balázs. Gerlai SE–Kunágotai TE 0–8 (0–3), gól: Fodor 5, Kiss Cs., Megyeri, Kovács A.

A Csárdaszállási SZSK–Kétegyházi SE mérkőzést augusztus 30-án játsszák le.

Kiemelt csapatok: Békéscsabai Jamina SE, Csabacsűdi GYLSE, Dévaványai SE, Gyomaendrődi FC, Gyulai TFC, Kondorosi TE, Medgyesbodzás SE, Mezőhegyesi SE, Mezőkovácsházi TE, Mezőmegyer SE, Nagyszénás SE, Orosházi MTK-ULE, Szabadkígyósi SZSC, Szarvasi FC, Szeghalmi FC.