Szünet után folytatódott a csabai egykapuzás, az 53. percben mégis Pósernek kellett bravúrt bemutatnia. Aztán Fadgyas is bemutatta, miért NB I.-es hálóőr, a 61. minutában Vólent lábáról szedte le a labdát a kapu torkában. Nagy fölényben játszott a Békéscsaba, a vendégeknek csak momentumaik voltak, de a kapujukat jól védték, ezzel pedig nyílttá tették a meccset. Egészen a 86. percig, amikor a csereként beállt Sármány megtörte a jeget, majd nyomban egy kapufával is megtoldotta azt. A végére hitevesztetté vált a Kecskemét, ezt még Bora is kihasználta a hosszabbításban, beállítva csapata őszi legnagyobb bajnoki sikerét.

Jó: Mikló, Bora, Komáromi, Futó, Pintér, ill. Fadgyas, Grünwald, Ladányi.

Csató Sándor: – Nagy köszönet Széplaki Gergőnek és csapatának, hogy játékra alkalmas állapotba tették a pályát, sok munkájukba tellett. A meccs könnyebb lehetett volna, ha koncentráltak vagyunk a kapu előtt, hiszen a helyzeteink most is megvoltak. Tovább kell gyakorolnunk, hogy a jövőben az ilyen csatákat hamarabb lezárhassuk. Pozitívum volt ugyanakkor, hogy ezúttal is az utolsó percig ment a csapat, ennek lett a jutalma a magabiztos győzelem.