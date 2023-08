Ahogyan ez kitűnik, nagy létszámú és hatalmas verseny várható. Az eddigi nevezések alapján 39 ország 1640 versenyzője 2079 nevezéssel indul el. Egy ország kategóriánként két versenyzőt indíthat. A Magyar Kick-box Szövetség hosszú évek óta bevált gyakorlata az, hogy az országos bajnok és a ranglista első helyezettje vívja ki a jogot a válogatottságra. Ha ugyanarról a versenyzőről van szó, akkor a ranglista második adja a másik indulót.

A magyar válogatott nagy létszámmal indul a törökországi eseményen, hiszen a 141 versenyző 212 versenyszámban csap majd össze a riválisokkal. A válogatottban ott találjuk a Békés Megyei Harcművész Szövetség 5 klubjának 33 versenyzőjét is. Nagyon hosszú felkészülési időszak végére érkeztek meg a fiatalok. A nyár nagy része edzőtáborokban telt el, napi többszöri edzéssel. Ki kellett alakítani a versenysúlyokat, s reménykedni abban, hogy a sérülés elkerüli a harcosokat. Az edzők egyöntetűen eredményesnek értékelték a felkészülést.

Mint hosszú évek óta megszokott, a legnagyobb létszámmal a békéscsabai József Attila Lakótelepi SE Debreczeni Dezső vezette point-fighting csapat indul el, amely 27 főt delegál a válogatottba. Mint edzőjük, Debreczeni Dezső elmondta, ideális volt az, hogy az augusztus végi időpont miatt az iskolai szorgalmi idő nem zavarta a formába hozást. Viszont egész nyáron gyakorlatilag egy hét szünet kivételével edzeni kellett az Eb-re. A beérkezett nevezések alapján ezúttal is lesznek könnyebb és fajsúlyosabb súlycsoportok egyaránt. Malatyinszki Bendegúz sajnálatos, súlyos sérülését leszámítva a nagyobb sérülések elkerülték a csapatot. A csapat húzóembere a junior Viczián Dániel lesz, mind a hozzáállás, mind a tekintély, mind az esélyek miatt, hiszen a világranglista második helyezettjeként a nagy rivális bolgár ellenféllel csak a döntőben találkozhat. Amúgy Debreczeni Dezső két-három aranyérmet reálisnak lát csapatától.

Küzdelemben a battonyai Barátság SE versenyzői, Tóth Lajos és Marosin Bella light-contact és kick-light szabályrendszerben szál harcba. Mint edzőjük, Rádai Roland elmondta, mindketten részt vettek a vépi válogatott edzőtáborban. Jól dolgoztak, ha azt a teljesítményt hozzák, amit az év folyamán, akkor eredményesen térhetnek haza.

A formagyakorlatosoknál a Hegyesi Kick-box SE versenyzője Bak Ágnes Panna több felkészítő képzésen vett részt, s mind pusztakezes kreatív, mind zenés versenyszámban indul. Kreatívban várható eredményesebbnek, mert a zenés kategóriát az idén kezdte el.

A Kondorosi Kick-box SE versenyzője, Petrovszki Márton zenés pusztakezes formagyakorlat egyéni és csapat versenyszámban lép tatamira. Edzője, Litauszki László elmondta, hogy versenyzője részt vett mind a gyopárosi, mind a kiskunhalasi válogatott táborban ahol karate technikai, akrobatika, koordinációs stb. gyakorlást és képzést folytattak.

Az orosházi Contact KTHE vezető edzője, Puravecz Péter egyben a magyar kick-box formagyakorlat válogatott szövetségi kapitánya is. Két versenyzője, Markovics-Horváth Mira és Szemenyei Máté nagyon lelkesen és szorgalmasan gyakorolt a táborokban, s ennek függvényében jó eredmény várható tőlük.

Versenybíróként Gasparik Róbert WAKO nemzetközi bíró működik közre. A verseny időbeosztása a korábbi évek gyakorlatát követi. A pénteki indulás után szombaton kerül sor a mérlegelésre.