A kecskeméti viadalon a serdülő 55 kg-os súlycsoportban induló Garamvölgyi Kasszandra az első helyen végzett. Szakításban egyéniben és abszolútban is országos csúcsot jegyzett 65 kg-al, mint ahogyan a 80 kg-os eredmény lökésben, a 145 kg-os összetettben is hazai rekordot jelentett.

– Kasszandra jó formáját igazolta a hibátlan versenyzése, a három országos csúcsa – mondta Bökfi János, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület edzője. – Mindez jó előjel a szeptember eleji junior országos bajnokság előtt. Eredményével bebiztosította indulását a ljubljanai Európa Kupa válogatott viadalon.

A serdülő +76 kg-os súlycsoportban Szabadi Luca ezüstérmes lett (szakítás: 54kg; lökés: 72 kg; összetett: 126 kg, utóbbi egyéni csúcs), hat tökéletes gyakorlatot mutatott be.

A serdülő fiúk 55 kg-os súlycsoportjában induló Fekécs Noel is remekelt, aki nem talált legyőzőre a kategóriájában. Szakításban 70, lökésben 101 összetettben 171 kg-os eredményt ért el, ami egyéni csúcs.

– Noel fiatal kora ellenére nagyon szépen versenyzett és minden gyakorlatát hibátlanul teljesítette – fűzte hozzá az edző.

A serdülők 73 kg-osok súlycsoportjában Gulyás Milán is aranyérmes lett. Egyéniben és abszolútban a serdülő fiúk között egyéni csúcsot ért el (szakítás: 101 kg; lökés: 130 kg; összetett: 131 kg).

– Hat jó gyakorlatot láthattunk tőle, ezzel az eredményével teljesítette a serdülő nemzetközi szintet és bebiztosította válogatottságát a ljubljanai versenyre.

Az ifjúságiaknál két aranyat is elhoztak a csabaiak. A 73 kg-ban induló Fekécs Gergő már rutinos versenyzőnek számít, ez látszott is a gyakorlatain, magabiztosan dolgozott. Jó eséllyel készülhet a szeptember 2-ai tatabányai junior országos bajnokságra. Eredményei: szakítás: 100 kg; lökés: 136 kg; összetett: 236 kg, ami egyéni csúcs. Nagy Zsolt a 96 kg-ban versengett és megnyerte az egyéni és az abszolút versenyt is. A szakításban elért 128 kg-os eredménye országos csúcs. Lökésen 146, összetettben 274 kilogrammot teljesített.

– Zsolt az utánpótlás válogatott tagjaként szintén készülhet a ljubljanai Európa Kupára és bajnokesélyesként a junior ob-ra – mondta Bökfi János.