– Hogyan értékelné rendezői és szakmai szempontból a júliusi U17-es Európa-bajnokságot?

– Az elmúlt hónapban hatalmas médiafigyelem irányult Békéscsabára, a korosztályos Héraklész torna és a felnőtt férfi válogatott két tétmérkőzése mellett társrendezői voltunk az U17-es leány Európa-bajnokságnak, ami óriási dicsőség, s amiről az európai, a szerb, a hazai szövetség és a magyar sportirányítás is szuperlatívuszokban beszélt. Ez a hazai szövetség, a város és a BRSE közös érdeme. Büszke vagyok, ezek a napok bevonulnak a BRSE, de a csabai sportélet aranyoldalaira is. Több kontinensről rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, kiemelve a vendégszeretetet, a szervezés minőségét, az edzéseknek helyet adó akadémia csarnokát. A rengeteg külföldi vendég is Békéscsaba jó hírét viszi tovább.

– Milyen hozadéka lehet annak, hogy ilyen sikeres kontinensbajnokságot rendeztek?

– Békéscsaba és egyben a Magyar Röplabda Szövetség jelesre vizsgázott, ami sokak figyelmét felkeltette. Román, horvát szövetségi vezetőkkel, a Szerb Röplabda Szövetség elnökével, Mester Gyulával és Szerbia sportminiszterével, Zoran Gajics úrral tárgyaltam. Azt láttam, hogy elkötelezettek az együttműködés folytatása mellett. Az elkövetkezendő években is lesz nagy nemzetközi rendezvény Békéscsabán. Nagyon komoly terveink vannak. Mindig egyre magasabbra tettük a mércét, és ezek a tervek nemcsak a fiókban fekvő projektek voltak, hanem minden ilyen programot megvalósítottunk, méghozzá sikerrel.

– Mennyire figyelte a menedzser, a játékosmegfigyelő szemével a hazai korosztályos világversenyeket?

– Ilyenkor, mint klubvezető is nyitott szemmel járok. A szurkolók döntő többsége a jelent és a közeljövőt látja, nekünk azonban van egy több évre előre felállított víziónk, ahol ezek a nevek a különböző füzetekben már ott vannak. A jövő tehát már régen elkezdődött. Az U17-es magyar válogatottban négy játékos volt a válogatott keretben, közülük három stabil kezdőként, ami nagy büszkeség, de az Eb-re készülő felnőtteknél is ugyanennyien szerepelnek, ahová a Swietelsky-Békéscsaba adja a legtöbb játékost. Figyeljük nemcsak a magyar, hanem a külföldi játékosokat is, tudom azt, hogy többen közülük majd BRSE-mezben a felnőttcsapat tagjaként fognak kifutni a sportcsarnok küzdőterére.