A 30 éves sportoló számos bajnokságban megfordult már pályafutása során, többek között olyan topligákban is, mint a lengyel vagy a török. Az azeri válogatottnak 2015 óta tagja, a nemzeti együttessel 2016-ban Arany Európa-ligát nyert. Igazi győztesről van szó, hiszen hazája pontvadászatában kétszer is bajnok lett, de a Michanka Minszk együttesével aranyérmet szerzett a fehérorosz bajnokságban és a kupában, valamint Görögországban is duplázott a Panathinaikosszal. Stepanenko jelenleg is az azeri válogatottal készül, ugyanis az Európa-bajnokságon képviseli hazáját.

Baran Ádám, a BRSE elnöke elárulta, miért éppen rá esett a választás:

– Fontosnak tartottuk, hogy tapasztalt játékossal erősítsünk, ő pedig ennek tökéletesen megfelel, hiszen immáron negyedik Európa-bajnokságára készül. A szakmai stáb alapos elemzés után azt a jellemzést adta, hogy abszolút beleillik abba a játékba, amit játszani szeretnénk, és biztosak vagyunk abban, hogy komoly erősítést fog jelenteni számunkra – mondta a klubhonlapon Baran Ádám.

A Swietelsky-Békéscsaba felnőttcsapata időközben belevágott az alapozásba, noha egyelőre limitált létszámmal, mivel a nyáron érkezett Kotormán Réka, és a két volt válogatott, a csapatkapitány Molcsányi Rita, illetve Bodnár Dorottya, valamint a török Cansu Aydinogullari áll az edzői stáb rendelkezésére, hiszen sokan éppen a csütörtökön kezdődő Eb-re készülnek.