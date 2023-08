FC Dabas–Füzesgyarmati SK 2–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Dabas, 240 néző. Vezette: Maml Zoltán (Molnár Alex, Balogh Bence).

Dabas: Berta – Molnár B., Dudás, Domokos, Forrai – Forgács (Ispán, 89.), Kiss Á., Zsuppán (Surmann, 65.), Kristóf (Benkő, 80.) – Lettner (Csóri B., 89.), Józsa (Erhardt, 89.). Vezetőedző: Tóth László

Füzesgyarmat: Fildan – Soós (Bella, 46.), Csáki, Bódis, Mező – Kobály (Bartók, 46.), Mezei (Csaplár, 88.) – Achim S. (Hoffmann, 88.), Kis Sz., Szabó B. (Pinte, 75.) – Sándor. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Gólszerző: Lettner (11., 74.).

A Dabas támadóra fogta a játékát és már a 10. perben megszerezte a vezetést, amikor egy továbbcsúsztatott nagy bedobást a kapufa közeléből Lettner helyezett el a hálóba. A folytatásban is többet kezdeményezett a hazai együttes, akadt két-három ígéretes lehetősége, a gyarmatiak ellenállását lekötötte a védekezés, komolyabb offenzívákba nem igazán tudtak kezdeni. A szünetben végrehajtott cserék is a hátsó stabilitást irányozták elő a sárrétieknél. A félidő első felében ennek ellenére már támadásokat is felépítettek, igaz helyzetekig nem jutott csak pontrúgásokig. Amikor már halványan éledezett a reményük, akkor egy pontrúgás végén megduplázta a hazaiak előnyét Lettner. Mindez „megfogta” a gyarmatiakat, még a szépítésre sem maradt reményük, sőt a végén Fildannak kellett bravúrokat bemutatnia az eredmény óvásához.

Jó: Lettner, Dudás, Zsuppán, Kristóf, ill. Fildan, Mező, Bódis.

Boros Tibor: – Hamar hátrányba kerültünk, mert egy végtelenül egyszerű szituációt nem tudtunk lereagálni. A fél csapat a folytatásban egyénileg meg sem közelítette a valós tudását, emiatt a játékunk értelmezhetetlen volt, a végeredmény is ránk nézve hízelgő.