Az eddigi tétmérkőzéseit sikerrel záró Előre a szeszélyesen kezdő Pénzügyőr gárdáját fogadja, amely egy pályaválasztói csere folytán zsinórban idegenben szerepel, igaz most először hagyja el a fővárost.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Van egy-két magasabb osztályban is megfordult játékosuk, de alapvetően fiatal kerettel rendelkező csapatot fogadunk, melynél látszik a tudatos építkezés. Ennek ellenére a saját játékunkat igyekszünk érvényre juttatni hazai pályán, azzal kell folytatnunk a kupát is magában foglaló hármas győzelmi sorozatunkat. Jól dolgoztak a srácok, csupán kisebb sérülések hátráltattak bennünket, emiatt Máris szerepvállalása bizonytalan. A tartósan maródi játékosaink közül Szabó Csaba állapota szépen javul, Farkas Márk pedig már huzamosabb ideje a csapattal dolgozik, egyelőre azonban még nem áll készen a bemutatkozásra.

Az első két fordulót várakozáson felül tudta le a csoport élén álló gyarmati együttes, amely most a hozzá hasonlóan pontot sem veszítő Dabashoz látogat. Minden eddiginél komolyabb erőpróba vár tehát a fiatal sárrétiekre, akik az eddigieket alapul véve, Szabó Bence eredményességében bizakodhatnak.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Önmagunkat is megleptük a remek kezdéssel, bár azt látjuk, hogy a játékunk tisztasága messze van még az élcsapatok szintjétől. A hétvégi ellenfelünk minőségi játékosokkal erősített a nyáron, igazán ideális elegyet alkotva a maradókkal. A mi, fiatalokkal teletűzdelt csapatunkkal viszont napról napra próbálunk építkezni. Tisztában vagyunk vele, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, ezért a pontszerzést bravúrnak tartanám. Hadnagy Bence sajnos keresztszalag-szakadást szenvedett a martfűi nyitányon, emiatt még az elmúlt héten is igazolnunk kellett. Mező Péter került hozzánk, de távozónk is akad, hiszen Pohl Roland Nagyváradon talált megye-egyes csapatot magának. Hadnagyon kívül Szilágyi bajlódik még sérüléssel, mindenki más bevethető állapotban van.

A ladányi gárda hazai környezetben eredményesen mutatkozott be két hete, most ezt szeretné folytatni az egyik legerősebb riválissal szemben. A kék-fehérek dolgát tovább nehezíti, hogy több kulcsemberükre nem számíthatnak különböző okok miatt a Vásárhely vendégjátéka során.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – A játék minősége csalódást okozott a Vasas ellen, elmaradtunk a valós tudásunktól, de a kupában vettük a köztelező akadályt, a soros kihívást pedig olyan rivális jelenti, amely nagyon komolyabb terveket szövöget erre az évre. Jó nevekből álló brigád a vásárhelyi, az első körben még nem tudtak teljes kerettel kiállni, ellenünk viszont már mindenki hadarafogható lesz. Szoros eredményre számítok, függetlenül attól, hogy meghatározó hiányzóin lesznek. Ezáltal viszont pár játékosunk előtt megnyílik a lehetőség csapatba ragadásra. Taktikailag fegyelmezettnek kell lennünk, ez elengedhetetlen a sikerhez és mindenkinek maximális elánnal kell ellátnia a saját dolgát. A keretből Ruzsa és Selmeczi-Tóth sérült, Czirok beteg, Malkócs, Papp Zsolt és Talpalló Norbert pedig eltiltott.

A 3. forduló programja

Augusztus 13., vasárnap, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Ceglédi VSE, Bp. Honvéd-MFA II.–Martfűi LSE. 17.30: Körösladány MSK–Hódmezővásárhelyi FC, Békéscsaba 1912 Előre–Pénzügyőr SE, Erzsébeti SMTK–Monori SE, BKV Előre–Kecskeméti TE II., FC Dabas–Füzesgyarmati SK, Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II.

A góllövőlista élcsoportja

4 gólos: Szabó Bence (Füzesgyarmat).

3 gólos: Lettner Lóránt László (Dabas).

2 gólos: Farkas Balázs Zoltán (Pénzügyőr), Molnár János (ESMTK), Simon Benedek (Bp. Honvéd II.), Vólent Roland (Békéscsaba).