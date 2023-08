Kecel FC–Szarvasi FC 1–7 (1–4)

Magyar Kupa mérkőzés. Kecel, 100 néző. Vezette: Bartucz Tamás.

Kecel: Sziráczki – Vata (Nagy M., 58.), Patai, Kámán, Bödő – Králik (Fenyvesi 66.), Torma, Bányai J., Kóbor (Sajdik, 46.) – Killer, Gavula-Recte-Mikula. Játékos-edző: Vata Zalán.

Szarvas: Köteles – Magyar (Polonszki), Palik, Pilán M., Zahorán – Zima, Furár (Styecz B., 68.), Pilán R. (Simon R., 68.) – Czvalinga (Kovács Zs., 68.), Bány, Barna (Deli, 74.). Vezetőedző: Sajben Gábor.

Gólszerző: Torma (34.), ill. Pilán R. (3.), Furár (6., 10.), Bány (19., 58.), Czvalinga (54.), Simon R. (90.).

A vendégek számára hazai pályát teremtett a csapatot 140 kilométerre is elkísérő 70 néző. A nagy elánnal kezdő szarvasi csapat gyakorlatilag tíz perc alatt elrendezte, amiért elutazott. Ebben az időszakban több végzetes hibára késztette a házigazdákat, akik a szakadó esőben nem igazán találták a játékukat, csak a félidő hajrájára szedték össze magukat.

A szépítésük új lendületet adhatott volna nekik a második játékrészre. Meg is kapták a sanszot a felzárkózásra, de a korai büntetőjüket Köteles hárította. Ezt követően újabb szarvasi találatok következtek, már csak a különbség maradt kérdéses.

Sajben Gábor: – Kiválóan kezdtük a mérkőzést, ami meghatározta a folytatást is. Mindenki igyekezett hozzátenni a magáét ehhez a sikerhez, kíváncsian várjuk a sorsolást, az igazi erőfelmérők még csak ezután kezdődnek számunkra.